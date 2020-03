Gombrèn vota per majoria mantenir les campanes a la nit i el toc festiu del migdia

Els veïns de Gombrèn han votat per majoria mantenir el toc de les campanes a la nit i el toc festiu del migdia. Ahir es va fer el recompte de l'enquesta popular feta en aquest poble del Ripollès per conèixer l'opinió dels ciutadans. Dels 71 vots rebuts, 47 han demanat deixar les coses com fins ara.

En tant per cent, representen un 66% i, per tant, des de l'equip de govern celebren que el resultat hagi estat tan contundent, tenint en compte que se'ls demanava respondre a tres preguntes i amb diferents opcions. Catorze votants que volien el toc del migdia més curt, onze que volien que s'eliminés i nou més que preferien silenciar les campanes de nit. Hi ha hagut una participació del 44%.

Les campanes de Gombrèn continuaran sonant tota la nit i també el toc festiu del migdia que ha generat bona part de la polèmica. Ahir es va fer el recompte de les votacions que van començar el 26 de febrer i es van tancar divendres. El cens era de 160 persones, empadronats de 16 anys o més. «Està molt bé si tenim en compte que aquest era un tema menor; hem encetat un camí en què la gent pugui dir la seva», va afirmar l'alcalde, Cèsar Ollé.

Alguns veïns expressaven arguments a favor i en contra. En Joan, que fa tota la vida que és a Gombrèn, deia que s'ha acostumat al toc festiu i que no li sembla malament, mentre que altres com en David, que fa tres anys que hi viu, creu que s'hauria de canviar.