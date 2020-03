Cadena de cancel·lacions a Girona pel coronavirus

La cadena de cancel·lacions d'activitats a Girona per les mesures de contenció del coronavirus segueix amb anuncis per part de sales de teatre, fundacions culturals i espais expositius.

En l'àmbit teatral, un lloc de referència de la capital gironina com és La Planeta ha confirmat que s'ajornen les funcions de "Yerma" i "Infinit" previstes per als pròxims 14 i 15 i 20, 21 i 22 de març, respectivament.

També tanca les portes la Casa Galibern de la Fundació Mascort, a Torroella de Montgrí, que albergava actualment la mostra "Tots els ocells i mamífers del món. 30 anys de Lynx Edicions".

Una altra fundació de referència de la Costa Brava, la Josep Pla, anul·la totes les activitats previstes a les seves instal·lacions durant quinze dies, la mateixa mesura anunciada per l'ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que inaugurava aquest divendres l'exposició dels deu anys de l'Espai Art l'Abadia, així com un cicle d'espectacles infantils.

El consell comarcal del Baix Empordà també suspèn els actes i reunions públiques, mentre que el de l'Alt Empordà atendrà únicament de manera telefònica els usuaris que tenien cita amb els serveis socials i el de Ripollès cancel·la part dels que presta.

La presentació del llibre "Una veu de l'exili" prevista per aquest dissabte al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera tampoc es durà a terme.

Lloret de Mar ha tancat bona part dels seus equipaments i suspès les activitats esportives, culturals i formatives, igual que succeeix amb escasses variacions a Calonge i Sant Antoni i a Salt, on el Teatre cancel·la tota la seva activitat.

Sant Feliu de Guíxols ha vist ajornada la seva proclamació com a capital de la sardana i alguns esdeveniments comencen a anunciar noves dates com és el cas de la prova ciclista VolCAT, que havia de tenir lloc aquest cap de setmana i que, ara, s'ha programat per al 12 i 13 de setembre.

Davant la suspensió de les classes a la Universitat de Girona, la direcció ha comunicat que posa en marxa mecanismes per mantenir l'activitat econòmica a distància.

També s'ha decidit tancar al públic les instal·lacions esportives.

El Govern tanca museus i biblioteques des d'aquest divendres

El Govern ha ordenat aquest divendres que tanquin els museus i les biblioteques, mesura que entra en vigor "ara mateix" pel coronavirus, ha publicat la Conselleria de Cultura de la Generalitat en una anotació de Twitter que ha recollit Europa Press.

En la resolució, que ha signat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, i que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), el Govern ordena el tancament de centres i serveis al públic del Sistema Bibliotecari i de Museus de Catalunya.

Aquestes mesures estan subjectes a un règim sancionador i s'emmarquen en les decisions que s'han adoptat en el marc del pla d'actuació Procicat activat en fase d'emergència per a emergències associades a malalties transmissibles.

Els museus Dalí tanquen "fins a una nova ordre"

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha informat en un comunicat aquest divendres que els museus Dalí romandran tancats a partir del dissabte 14 de març "fins a nova ordre" com a mesura preventiva pel coronavirus.

La Fundació ha informat que aquesta mesura s'ha pres d'acord amb les recomanacions de les autoritats en relació amb l'emergència sanitària i ha assegurat que les entrades que s'hagin adquirit amb antelació es retornaran automàticament.

La mesura afecta el Teatre-Museu Dalí de Figueres, la Casa Museu Salvador Dalí de Portlligat i al Castell Gala Dalí de Púbol.

El festival de literatura d'Olot i Girona cancel·la l'edició del 2020

El festival de literatura d'Olot i Girona, el MOT, ha estat cancel·lat l'edició d'aquest any, anterior del 26 de març al 4 d'abril, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries en relació amb l'epidèmia de coronavirus.

El GEiEG tanca les seves instal·lacions

Seguint les indicacions i protocols sanitaris marcats per les autoritats i vetllant per la seguretat dels nostres socis/es, el GEiEG ha infmrat que a que a partir d'aquest dissabte 14 de març les instal·lacions romandran tancades, fins que es normalitzi la situació actual.