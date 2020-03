La mesquita de Salt tanca portes per prevenció

El Centre Cultural Islàmic Imam Malik, ubicat al polígon Torre Mirona de Salt, va penjar ahir un cartell a la porta que anunciava el tancament «fins a nou avís» com a mesura de prevenció «davant la situació de pandèmia actual del coronavirus».

En el comunicat –que data d'ahir mateix–, assenyalen que han seguit les «indicacions de les autoritats sanitàries» i que el tancament s'ha acordat entre la junta directiva del centre, l'Associació Maghribin per la Pau i l'Associació Cultural Al Hilal a la Ciutat de Salt. Fonts del temple musulmà –un dels més grans de Catalunya, estrenat el 2015– van assegurar a Diari de Girona que la decisió la van prendre quan l'Ajuntament de Salt els va informar de les mesures d'obligat compliment de la Generalitat. Entre elles, s'hi inclou el fet de restringir a un terç l'aforament d'aquelles «activitats que es desenvolupin a espais amb aforament inferior a les 1.000 persones», ja que la suspensió no s'exigeix fins que supera el miler de participants. Des de la mesquita van optar des del començament, afirmen, pel tancament total, tot i tenir una capacitat de fins a 750 fidels. El temple va estrenar-se al juny del 2015 –abans que la construcció estigués acabada del tot–, amb una superfície de 1.500 m2, fet que l'ha convertit en un centre de referència de la zona.

El tancament va coincidir justament amb l'oració més concorreguda de la setmana, el Salat de divendres, així que el tancament d'un dia per l'altre –com totes les mesures recents de contenció de la pandèmia–, va portar, inevitablement, que alguns fidels s'hi atensessin disposats a assistir a l'oració de la una del migdia i que no tinguessin més remei que girar cua. Entre ells, Abdalhadi, de 43 anys, que sol venir cada divendres al migdia de Bordils. «A dos quarts de set del matí he anat a fer el Salat [oració] al centre de Celrà i l'imam ens ha dit que havíem de deixar un metre de separació entre nosaltres», va explicar a aquest diari.

No obstant això, l'Ajuntament de Celrà també va informar, al migdia, del tancament de tots els centres religiosos durant 15 dies.



Bisbat: les misses des de casa

El Bisbat de Girona no va ordenar el tancament de cap temple, si bé va demanar a «persones malaltes, grans, afeblides o amb risc potencial, i els qui conviuen amb elles o en tenen cura», que s'abstinguessin d'anar a les misses, tan dominicals com diàries, i van aconsellar seguir des de casa les retransmissions de la missa a través de la televisió, ràdio o internet.