Pobles gironins en alerta per l'arribada de turistes de segones residències

L'alerta per un possible confinament generalitzat i el teletreball que han començat a implantar algunes empreses ha començat a passar factura a diversos municipis de muntanya i del litoral gironí, que han constatat un augment en l'arribada de turistes de segones residències. Es tracta de pobles com el Port de la Selva, Cadaqués, l'Escala, Camprodon i Begur, que, amb alguns matisos entre ells, han detectat una arribada important de població estacional.

Des del Port de la Selva, el regidor de Protecció Civil, Roger Pinart, diu que el poble està «a petar», una afirmació que no necessàriament es tradueix en afluència al carrer. Assegura que la majoria de residents de temporada són barcelonins, però que també han detectat l'arribada d'algun turista madrileny interessat en rebre informació turística.«Ens hem de comportar amb seny perquè amb aquests desplaçaments la probabilitat d'escampar-ho és molt gran i més si vens d'una zona d'alt risc», alerta. Considera la situació una «irresponsabilitat» i fa una crida a la calma per no saturar els subministraments.

Una situació similar pateixen al Ripollès, concretament a Camprodon, amb un important volum de segones residències. L'alcalde Xavier Guitart ha confirmat que l'augment de la població ha estat «molt i molt elevat» i han hagut de prendre mesures. «Teníem els serveis normalitzats, però davant d'aquest augment considerable hem decidit tancar-ho tot», assegurava després de la Comissió de Seguretat. Així, Camprodon va optar per tancar l'espai cultural, l'oficina de turisme i el mercat setmanal, que abans de l'arribada dels turistes preveien mantenir obert. «Només mantindrem un punt informatiu», va detallar.

En municipis de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, com l'Escala, Cadaqués i Begur els veïns també van notar aquesta obertura de segones residències. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, creu que es tracta d'una situació previsible i alerta que «genera riscos». «Una cosa és si la gent ve a la segona residència amb idea de fer festa, i l'altre si és conscients dels riscos. En aquest darrer cas podria no ser negatiu», matisa. Una opinió compartida des de Begur pel regidor de Turisme, Eugeni Pibernat, qui considera que cal esperar a dilluns per avaluar la situació en funció de si aquests visitants s'hi queden o no durant la setmana.

Precisament, des del Servei Català de Trànsit ahir es va recomanat limitar la mobilitat i evitar desplaçaments durant el cap de setmana per evitar les situacions viscudes a València i Múrcia per l'arribada massiva de turistes madrilenys.



Tancament de pistes d'esquí

Pibernat també atribueix la major afluència de visitants al tancament de les pistes d'esquí de fons i nòrdic que ahir va decretar el conseller d'Interior, Miquel Buch. Des de FGC , es va anunciar el tancament de les instal·lacions a partir de la mitjanit, una mesura que també s'aplica al tram turístic del tren camallera de Queralbs a la Vall de Núria. Es manté operatiu el servei urbà entre Ribes de Freser i la vila de Queralbs.