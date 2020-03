La Generalitat avisa que no admetrà perdre competències

El Govern català va recordar que ja ha pres «mesures dràstiques», mentre Torra explicava que havia parlat amb Urkullu i estaven d'acord en rebutjar que l'executiu central «confisqui» competències, paraules que el lehendakari va desmentir

l Govern català va acusar l'executiu de Pedro Sánchez d'haver reaccionat «tard i malament» per fer front a la crisi derivada del coronavirus i el va avisar que no permetrà que «envaeixi» competències autonòmiques en les mesures aprovades per controlar la pandèmia. La portaveu del Govern català, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, van insistir que la Generalitat s'està plantejant mesures «dràstiques» davant el coronavirus que «fa temps que estem prenent» i van criticar que Pedro Sánchez no respongués a la seva petició de confinar Catalunya. Després de la compareixença de Sánchez d'ahir a la nit, el president de la Generalitat, Quim Torra, va convocar un consell executiu extraordinari per videoconferència.

Els dos consellers van plantejar les seves crítiques al Govern en una compareixença que va tenir lloc poc després que Torra anunciés a Twitter que coincideix amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, a rebutjar que el Govern «confisqui» competències autonòmiques. «No permetrem que es vulnerin les nostres competències, i més veient que el Govern espanyol està responent tard i malament», va destacar Budó, tot afegint que la Generalitat «ja està realitzant totes aquelles accions necessàries» i portant a terme mesures «que no s'han pres a altres comunitats autònomes».

Per això, va exigir a l'executiu que «respecti» les «competències transferides» i que «prioritzi la cooperació i col·laboració entre administracions» en lloc d'«imposar mesures».

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va retreure a Sánchez que «recentralitzi» en comptes de «col·laborar sense imposicions davant de la gravíssima situació». En una publicació a Twitter després que Sánchez expliqués les mesures que aplicarà amb el decret d'estat d'alarma, Aragonès va recordar que la prioritat és «protegir les persones i eradicar el coronavirus». «Van tard i malament, hem de protegir les famílies, treballadors, autònoms i teixit productiu», va destacar.

Per part seva, Urkullu va confirmar la conversa mantinguda amb Torra sobre les mesures del Govern davant el coronavirus i va assegurar que ell només respon d'allò dit en la seva compareixença després d'haver parlat amb el president del Govern central.



L'aclariment d'Urkullu

El lehendakari va confirmar que Torra l'havia trucat per dir-li que estava «totalment d'acord» amb el que havia expressat en la seva compareixença del matí, en què va indicar que havia demanat a Sánchez que «les mesures que el Consell de Ministres pogués adoptar tinguessin en consideració el model territorial de l'Estat, la configuració basant-se l'ordenament jurídic i l'autogovern».

Segons va explicar el lehandakari, Torra li va traslladar que la seva portaveu sortiria en roda de premsa a la tarda. El lehendakari va afegir que Torra li va preguntar si tenia problemes amb què donés a conèixer el que havien parlat i li va respondre que no el tenia. «Ni més ni menys. Només responc pel que he dit en la roda de premsa i basat en les meves converses amb el president Pedro Sánchez», va reiterar. En la seva compareixença del matí, Urkullu va afirmar que li resultaria «estrany» que hi hagués «altres directrius o mesures de Govern espanyol» que no fossin la de respectar l'autogovern.