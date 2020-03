Besalú incorpora el patrimoni industrial a l'oferta turística

Amb una oferta tradicional d'elements medievals de gran valor, Besalú incorporarà la creació d'un itinerari pel patrimoni industrial del riu Fluvià. L'itinerari partirà del molí Subirós i anirà fins a l'antiga paperera de can Surós.

El molí Subirós serà l'eix principal d'aquest itinerari. Serà el centre transfronterer de coneixements sobre patrimoni industrial a Besalú. Tractarà sobre el ferro, l'ús de l'aigua en el desenvolupament dels molins i les variacions dels mateixos en la història. Hi haurà activitats proposades per a famílies i per a grups escolars.



Projecte POCTEFA PYRFER

La ruta industrial de Besalú forma part d'un projecte transfronterer en el qual, a més de Besalú, participen Campdevànol,Ripoll, Alins, Alpens, Arles Sur Tech, el Sindicat Mixt del Canigó Grand Site, la comuna d'Aglomération Pays Foix Varilhes i les comunes de l'Alta Ariège i l'Alt Vallespir.

La intenció és crear una estratègia patrimonial turística basada en la indústria i el ferro de forma conjunta i sostenible.

Ara el projecte acaba de passar la primera auditoria econòmica de la despesa i activitat executada des de 2017. És un projecte cofinançat pel Fons Europeu de desenvolupament regional.

Besalú comptarà amb 138.278 euros que preveuen despeses de personal, despeses de partenariat de les activitats previstes i algunes ja realitzades com la Fira de Forjadors 2019, contractacions d'empreses externes per a la realització dels treballs així com la participació en activitats conjuntes i per l'equipament de la infraestructura i de l'itinerari fluvial.

Besalú entra en el projecte transfronterer amb les fires del ferro. Cada dos anys celebren la Fira de forjadors i artistes del ferro i amb l'itinerari senyalitzat de la ruta del ferro i del patrimoni industrial que preparen.

La idea és fer servir un camí ja existent amb testimonis del passat industrial.