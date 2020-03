La gasolina per terra, però sense omplir el dipòsit

Un llarg teletip de l'agència de notícies Bloomberg ressalta que el preu del petroli està al nivell de l'any 2003. En una situació normal, hi hauria les mateixes cues a les gasolineres que a l'estiu per creuar l'estret de Gibraltar en vehicle. Serà qüestió d'anar-ho a comprovar. Però no. El confinament ha deixat les benzineres buides. Un conductor s'atura a omplir el dipòsit. Es diu David Bermúdez. Em diu que és policia -però no m'ensenya la placa, que no som a Hollywood- i que ha de posar gasolina perquè aquests dies ha de treballar. Està a la gasolinera d'Esclat Bon-Preu de Girona, a tocar de Vilablareix, una de les més econòmiques i on sovint hi ha cues. Però ell està sol.

A la gasolinera del costat, que li fa la competència en preus, hi ha un treballador escombrant el terra. Confirma la davallada de tot. «El gasoil fa quatre dies estava a 1,10 euros el litre i ara està a 0,95», explica Robert Declan Elger, de 21 anys. Apunta que el petroli està més barat i que per això poden oferir també un preu més baix. Al seu lloc de treball, de l'empresa Península Quality Product, el número de turismes que s'aturen ha caigut un 90% i els camions dels transportites, entre un 30 i un 40%.

A la gasolinera del carrer de la Creu de Girona també hi ha poc moviment, la treballadora, Alexandra Manjarrez, està tancada a dins de l'edifici i només atén per la finestreta. Però no té por d'acabar contagiada. Interpreto que les mesures de precaució «venen de dalt». Millor, però. Explica que la gasolina baixa «cada dia un cèntim o dos». I les vendes a la botiga i de gasolina ha caigut entre un 60 i un 70%. Des d'aquest indret també fan contractes d'electricitat de la marca de la gasolinera, però des que hi ha l'estat d'alarma, no han signat ni un contracte.

Menstrestant, la propietària de l'empresa Petrolis Figueres, Susana Alcántara, explica que com a distribuïdors de gasoil aquesta setmana «han tingut més vendes que qualsevol setmana d'hivern». Ho argumenta pel fet que «la gent ha d'estar a casa i encara no fa prou bon temps per apagar la calefacció». «Com que estan espantats i no saben quants dies estaran tancats a casa, omplen els dipòsits, sobretot perquè els preus han baixat molt i ho aprofiten». I ho explica amb un reguitzell de preus que constaten el descens: «La setmana passada estava a 0,655 cèntims/litre i ara a 0,620 cms/litre però a finals de febrer, just quan va començar el "sidral" i baixar la cotització del petroli a la borsa anava a 0,740 i al gener, a 0,845».

Finalment, Jordi Saló, responsable de les gasolineres de Pau i de Llançà, explica una anècdota. El cap de setmana passat, enmig de les ordres de confinament, van tenir un augment de clients. «Gent de segones residències». Ara, però, el descens és de prop del 60%.