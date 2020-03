Els sindicats denuncien la insuficient protecció a les presons

Preocupació entre els treballadors de la presó del Puig de les Basses. Segons denuncien fonts de la UGT i la Intersindical, fins fa pocs dies els treballadors no han rebut les mascaretes de protecció. Les que han arribat, a més, són de gamma baixa i a més només n'hi ha una per treballador, de manera que l'hauran d'aprofitar durant tot el temps que duri la crisi. A més, també denuncien que està entrant a la presó personal que no és imprescindible -com educadors o psicòlegs, que podrien treballar des de casa- i que també es descarreguen les mercaderies com és habitual. Finalment, els sindicats assenyalen que algunes rutines no s'han variat, ja que el recompte es continua fent com sempre -amb els presos fora de les cel·les- i es continuen desenvolupant els tallers productius, en què es barregen presos de diferents mòduls. Per tot plegat, reclamen que Justícia estableixi mesures de seguretat molt més estrictes.

«Des del primer moment ja vam advertir que per aplicar el protocol es requeria de material»; assenyala Xavier Martínez, responsable de presons de la UGT Catalunya, que és el sindicat majoritari. Tot i això, Martínez assenyala que els treballadors dels centres penitenciaris catalans van estar protegits a partir de dijous, quan l'administració els va facilitar mascaretes -de gamma baixa, això sí- que hauran de conservar durant tot el període de crisi. En canvi, denuncia que no compten ni amb guants ni bates. «El gel d'alcohol sí que s'està repartint, però no tenim un equip complet», lamenta el representant sindical, que demana que se'ls faciliti el més aviat possible. Segons indica, cada dia hi ha més baixes laborals en l'àmbit penitenciari, ja que la situació sanitària externa -confinaments, contagis i contacte amb persones infectades- també afecta els treballadors de les presons. Segons indica, entre dilluns i dimarts es van produir 76 baixes laborals en centres penitenciaris de tot Catalunya, i de dimarts a dimecres en van registrar 52 més. «Diàriament es produeixen desenes de baixes que no són substituïdes. El Puig de les Basses i altres centres es troben amb menys personal cada dia que passa», assenyala.

Nando López, delegat de la Intersindical-SCS al Puig de les Basses, ho corrobora, i creu que «ara ja és tard». «Fa deu dies que demanem mesures de contenció», recorda, i qualifica de «lenta» i «irresponsable» la reacció del departament. En aquest sentit, avança que demanaran «responsabilitats» al departament per la ineficàcia. «No s'hauria d'haver permès que entrés el virus a les presons, s'haurien d'haver tancat les vies d'entrada. Es podia haver aïllat tot, i fer que el personal que vingui del carrer es posés mascaretes des del primer moment per no contaminar els interns». Segons indica, estan especialment preocupats perquè els presos son «personal d'alt risc», com a les residències d'avis. «Molts tenen sistemes immunodeprimits, amb alts índexs de drogodependència, i si agafen la malaltia serà greu», recorda.

Davant d'això, la Intersindical demana més mesures i que es permeti només l'accés al personal essencial -bàsicament vigilància i seguretat- i que es restringeixi a educadors, psicòlegs o juristes, que poden treballar des de casa.

Xavier Canal, també membre de la Intersindical al Puig de les Basses, demana també que es canviïn les rutines a l'interior de la presó. Segons indica, s'han suspès totes les activitats en grup, però en canvi es continuen fent els tallers productius. «Llavors s'ajunten tots els presos de diferents mòduls en un de sol, de manera que si un està contagiat, pot contagiar tota la resta», assenyala. També demana noves formes de fer el recompte -per exemple, amb els presos dins de les cel·les- per tal d'extremar les precaucions.