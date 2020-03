El coronavirus deixa quatre morts més a Girona i la xifra s'enfila fins a 32

La xifra de morts i afectats per coronavirus a Girona continua creixent. Tot i així, ahir el nombre de nous casos confirmats i de víctimes es va reduir respecte al gran augment produït dilluns, una dada a tenir en compte però que no garanteix que el nombre de casos hagi d'anar a la baixa. Segons va informar el Departament de Salut, ahir van perdre la vida quatre persones per COVID-19 i el nombre de víctimes ja s'enfila a 32, totes amb patologies prèvies. Una d'elles va morir la matinada de dilluns a dimarts a l'hospital d'Olot i era d'edat avançada; i dues van morir a l'hospital de Blanes. Cal tenir present que dilluns van morir catorze persones, el doble de la xifra total registrada fins diumenge.

Quant a nous casos confirmats, ahir n'hi va haver 163, vint menys que dilluns, i la xifra total ja ascendeix a 706. D'aquests, 49 estan greus –onze més que dilluns– i 223 són professionals sanitaris –21 més.

A l'hospital d'Olot ahir es van detectar sis casos nous de coronavirus i es va donar la primera alta, tot i que el pacient segueix tenint COVID-19, però es farà el seguiment des del domicili. Fins ahir hi havia tretze pacients ingressats per coronavirus i 24 professionals del centre afectats.

La Fundació Salut Empordà també va donar ahir la primera alta a un pacent ingressat per la malaltia. En el recompte diari es van elevar fins a vint els casos positius, quatre més que dilluns. Sis d'aquests són personal sanitari i els catorze restants, pacients.

L'hospital de Palamós ja registra 56 casos amb coronavirus. Ahir se'n van afegir vuit més. Segons fonts dels Serveis Integrals del Baix Empordà, hi ha onze pacients ingressats a l'hospital de Palamós amb el COVID-19 i 21 esperen els resultats. Hi ha 24 professionals sanitaris amb coronavirus i seixanta d'aïllats mentre esperen els resultats de la prova.

Quant a l'hospital de Blanes, ahir hi va haver quatre nous casos i actualment hi ha divuit persones ingressades amb el COVID-19. Ahir es va saber que les urgències pediàtriques nocturnes d'aquest hospital s'atendran a Calella.

Finalment, l'hospital de Campdevànol té setze casos. Hi ha onze persones ingressades amb símptomes o confirmades i dos pacients derivats a Girona.

El Govern va confirmar ahir tres casos positius de coronavirus a la presó del Puig de les Basses de Figueres, tots ells de personal penitenciari que hi treballa.



Dolors Bassa, aïllada

Per part del col·lectiu intern no hi ha cap positiu i per ara només hi ha un intern aïllat per sospita, que segons ACN es tracta de Dolors Bassa. El Departament de Justícia xifra en dotze els casos confirmats de coronavirus a les presons catalanes, cinc per part d'interns i la resta, treballadors. Dels presos afectats, dos estan ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, i la resta, a altres hospitals de la xarxa pública. A més, hi ha 36 casos sospitosos d'interns a les presons catalanes que el Departament està avaluant.



Mascaretes per a tots els sanitaris

Ahir al matí, l'hospital Trueta va començar a repartir mascaretes quirúrgiques per a tots els professionals sanitaris al vestíbul principal de l'edifici. D'aquesta manera, l'objectiu és garantir que tots els sanitaris la portin des que entren a l'hospital i no hagin d'esperar a arribar als serveis corresponents per proveir-se'n. A més, a l'entrada hi ha uns cubells per llançar la vella i així no fa falta reutilitzar-la. Segons Comissions Obreres, «el Trueta és un dels hospitals catalans amb menys personal afectat per coronavirus i una de les mesures que ajuda a minvar el contagi és el repartiment de mascaretes per a tothom», va explicar. Segons va informar ACN, una trentena d'efectius de Bombers, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Policia Municipal de Girona i Policia Local de Sarrià de Ter van homenatjar els sanitaris amb un aplaudiment davant dels hospitals Trueta i Santa Caterina. A més, Bombers i Mossos van ajudar una dona que portava material al Trueta. Un exemple de les múltiples donacions de mascaretes, guants, viseres i ulleres que van rebre ahir aquests equipaments, per part de negocis d'arreu de la província.

D'altra banda, fonts del sindicat van admetre certa «preocupació» entre el personal sanitari per la possible manca de respiradors en els propers dies. «De moment n'hi ha suficients però si el nombre de casos greus per coronavirus augmenta, podem tenir problemes de subministrament», van explicar a Diari de Girona.

Finalment, el Sindicat del Transport Sanitari de Girona va enviar una carta a la consellera de Salut queixant-se per la falta de protecció entre els professionals, tant per la manca d'equips de protecció individual com per les poques mesures de prevenció.