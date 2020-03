Els Mossos denuncien 191 persones en les últimes 24 hores per saltar-se el confinament

Els Mossos d'Esquadra segueixen denunciant a persones que trenquen el confinament a les comarques gironines.

Les xifres en comptes d'anar a la baixa segueixen essent elevades, en les últimes 24 hores - de les 6 hores d'ahir al matí fins avui a les 6- els agents de la Regió Policial de Girona han aixecat 191 actes.

Totes les denúncies han estat destinades a persones que no havien respectat el confinament i per tant, circulaven per la via pública amb vehicle o peu sense respectar les restriccions de l'estat d'alarma.

Aquest cap de setmana, els Mossos i policies locals han tornat a establir molts controls a la província per evitar l'arribada de persones de segones residències.

Pel que fa a detencions, n'hi ha almenys dues a la ciutat de Girona, la de dos joves que a més es van resistir als agents, segons la policia.