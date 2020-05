Denuncien que s'ha vulnerat la confidencialitat dels professionals del Trueta en la realització de tests

El comitè de Comissions Obreres (CCOO) de Salut i Seguretat de l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona critica que alguns professionals del centre han vist vulnerada la seva confidencialitat en el moment de realitzar-los-hi la prova serològica per determinar si tenen COVID-19. El sindicat ha traslladat la queixa a la direcció del centre. Així es constata en l'informe de la darrera reunió de seguretat realitzada entre el comitè i l'empresa. També puntualitzen que s'han realitzat 1.500 tests serològics als professionals de l'hospital, i els darrers resultats confirmen tres casos positius més entre el personal sanitari, mentre que resten a l'espera de tres tests PCR i recorden que hi ha un professional ingressat a causa del virus.

Prestació econòmica

La unió d'asseguradores UNESPA iniciarà el pagament de les prestacions econòmiques al personal hospitalari ingressat a causa del COVID-19 i també als familiars d'aquells professionals que han mort a causa de la pandèmia. Segons l'esmentat informe de CCOO, el subsidi d'hospitalització «serà de 100 euros al dia sempre que les estades hospitalàries superin els tres dies i fins a un màxim de 14 dies. Per tant, les prestacions oscil·laran entre els 400 i els 1.400 euros per persona». El capital assegurat en cas de mort per causa directa del virus s'ha establert en 30.000 euros per persona, que percebran els beneficiaris dels professionals morts.

El pagament d'aquestes pòlisses s'ha aconseguit gràcies a l'agrupació de 109 asseguradores que s'han unificat per donar cobertura als treballadors sanitaris.