El Govern s'obre a accelerar les fases de la desescalada per territoris

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va comunicar ahir als seus homòlegs a les comunitats autònomes que, en funció de l'evolució de la pandèmia, molts territoris podrien quedar fora de l'estat d'alarma en els pròxims dies. Sánchez ho va condicionar a l'evolució la pandèmia de la COVID-19 i al fet que res «es torci».

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va seguir la línia del president i, poc després, va obrir la porta ahir a accelerar les fases del desconfinament en funció de l'evolució sanitària a Espanya. En roda de premsa des de La Moncloa, Illa va explicar que cada fase té una duració de catorze dies però que, en funció de l'evolució, podrien modificar aquest termini.

D'altra banda, la ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero, va anunciar que s'està treballant perquè la temporada turística pugui arrencar amb mesures de seguretat. D'entrada va explicar Montero que començarà la coordinació amb altres estats europeus per posar-se d'acord en els protocols per garantir l'entrada i sortida de les persones entre països i el trànsit a les fronteres.

Sobre el decret d'estat d'alarma, Illa va dir que el Govern central vol aplicar l'estat d'alarma «on sigui necessari i el mínim temps possible» i va defensar la mesura com una eina «asimètrica» i «flexible». De fet, va dir que és important poder tenir un control epidemiològic. El socialista, però, va evitar concretar si serà necessària una sisena pròrroga del decret i va dir que això dependrà de l'evolució de la pandèmia. De moment, el Congrés ha aprovat la cinquena pròrroga, que seguirà vigent fins al pròxim 7 de juny.

Amb tot, no seria la primera vegada que el Govern central flexibilitza les seves mateixes normatives. Ja va fer-ho amb la fase 0,5 del desconfinament, que va aplicar a Barcelona, Madrid i a la meitat de Castella i Lleó.

Si no s'accelera el procés de desescalada, aquests tres territoris arribaran a l'anomenada «nova normalitat» el 6 de juliol. Illa també va anunciar que a finals de la primera setmana de juny s'obtindran els resultats de la segona onada de l'estudi de seroprevalença, el qual permet saber de manera aproximada quin és el nivell d'immunitat que ha desenvolupat la població respecte al coronavirus.

Fons per pal·liar la crisi

En la compareixença d'ahir a La Moncloa també hi va participar la portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va afirmar que el Govern posarà a partir del mes de juny 6.000 dels 16.000 milions del fons no reemborsable per lluitar contra la covid-19, que s'aprovarà pròximament, a disposició de les comunitats autònomes. Montero va informar que aquesta setmana començarà a negociar amb els grups parlamentaris l'aprovació del fons al Congrés per tal de consensuar els criteris de repartiment. D'aquests 16.000 milions, 10.000 seran per a la despesa sanitària, 1.000 per a temes socials i 5.000 per a la caiguda d'ingressos propis.

