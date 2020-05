Denuncien que el pla de retorn a l'escola oblida l'alumnat amb discapacitat intel·lectual

La planificació del retorn als centres educatius ignora, segons denuncia l'associació empresarial d'economia social Dincat, les necessitats especials de l'alumnat amb discapacitat. En nom de les seixanta escoles d'educació especial que representen arreu de Catalunya, l'organització lamenta «la falta de compromís del Govern» amb aquest col·lectiu i li reclama que concreti un pla «que garanteixi el benestar d'aquests alumnes i dels seus familiars». En cas que la seva reincorporació es retardi –afegeixen en un comunicat–, demanen la previsió d'«alternatives de suport adequades».

Dincat representa el sector de la discapacitat intel·lectual i afirma que, fins a aquest moment, l'administració pública encara no ha tingut en compte les seves particularitats a l'hora de plantejar la reincorporació a les aules de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

«Falta de claredat i compromís»

L'associació remarca la «indignació» que sent «davant la falta de claredat, compromís i col·laboració del Govern de la Generalitat» amb els centres d'educació especial i els familiars del seu alumnat. Una de les queixes destacades per l'entitat és que, «després de setmanes d'enorme incertesa i preocupació», el Departament d'Educació «prengui decisions sense escoltar les necessitats i característiques específiques del col·lectiu».

Com a exemple, Dincat posa la decisió d'anul·lar la possibilitat de l'escola compartida per al curs vinent; una modalitat que consideren bàsica per a l'educació inclusiva perquè –explica– «permet a un alumne assistir de forma alterna a una escola ordinària i a una d'educació especial».

A l'entitat no li molesta només que la Conselleria d'Educació de la Generalitat hagi pres aquesta decisió sinó que, en una reunió que van mantenir el 18 de maig, els informés que «la possible mesura encara s'estava treballant amb un grup d'experts de cara a la reobertura dels centres al setembre».