Jutgen el venedor de llaminadures d'Hostalric que s'enfronta a 45 anys de presó per abusar de vuit nenes

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimarts el venedor de llaminadures d'Hostalric (Selva) que s'enfronta a 45 anys de presó per abusar sexualment de vuit nenes. L'escrit d'acusació sosté que, entre l'estiu del 2013 i l'octubre del 2014, va fer "tocaments" a vuit nenes d'entre i 8 i 12 anys quan anaven a comprar a la botiga.

Segons descriu la fiscalia, el processat convencia les menors perquè anessin darrere el taulell, les feia asseure a la falda i, aleshores, els hi feia tocaments. L'acusat ho nega i atribueix les denúncies a "mala fe, enveges, diners". També ha dit que no es va descarregar intencionadament els vídeos de pornografia infantils que els Mossos van localitzar durant un registre.

L'acusat ho nega tot. Segons ha explicat responent només a les preguntes del seu advocat, es considera una persona "mainadera" i no era estrany que amb alguns clients amb qui tenia més confiança jugués a la barqueta o se li asseguessin a la falda. Però ha assegurat que "mai" va fer tocaments a cap de les menors.

Segons ha explicat, les nenes normalment anaven a la botiga a la tarda, sortint de l'escola i ha assegurat que, durant aquelles hores, també hi havia la seva dona treballant a la botiga. A més, subratlla que les nenes tampoc solien anar soles al local, sinó que hi anaven acompanyades de germans o d'adults. El processat atribueix les denúncies a "mala fe, enveges, diners".

Aquest dimarts també han començat a declarar les víctimes que han assegurat que el processat les feia passar darrere del mostrador, les asseia a la falda i els hi feia tocaments als genitals i al cul. La fiscalia recull a l'escrit d'acusació que el processat regentava una botiga de llaminadures poper a un parc de jocs infantils a Hostalric. Entre l'estiu del 2013 i l'1 d'octubre del 2014, continua relatant l'acusació pública, el processat "va fer tocaments" a nenes que anaven a comprar.

A més, apunta que per guanyar-se la confiança de les menors, sovint els hi regalava llaminadures o el hi entregava "més quantitat" de la que corresponia pel preu. Una afirmació que han confirmat algunes de les menors aquest dimarts al judici, quan han dit que era habitual que el processat els hi regalés "xuxes".

La fiscalia l'acusa d'haver abusat de vuit nenes d'entre 8 i 12 anys, una de les quals amb una minusvalidesa mental del 35%. "En algunes ocasions, les feia passar darrere del mostrador", exposa la fiscalia que també apunta que altres vegades feia pessigolles a les nenes "a diferents parts del cos" fins a aconseguir tocar els genitals o, amb l'excusa que juguessin amb l'ordinador, també abusava sexualment de les menors.

El cas es va destapar arran d'una primera denúncia que va presentar la família d'una nena de 9 anys. Finalment, van ser vuit les menors que van relatar episodis semblants d'abusos quan anaven a la botiga de llaminadures.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i van detenir el sospitós a principis d'octubre del 2014. Segons l'escrit de la fiscalia, el 10 de novembre del mateix any, el jutjat va autoritzar una entrada i escorcoll a casa de l'acusat i intervenir material informàtic de la botiga.

Durant el registre, li van localitzar diversos discos durs i ordinadors. "Fins al 10 de novembre del 2014, l'acusat va formar part de xarxes d'intercanvi d'arxius" a través del programa eMule, concreta la fiscalia que afegeix que, entre aquests arxius, hi havia 33 vídeos de pornografia infantil. Són "vídeos explícits de menors d'edat posant despullats o realitzant pràctiques sexuals de tot tipus", exposa el ministeri fiscal.

El processat ha declarat que no es va descarregar pornografia infantil de manera intencionada. L'advocat de la defensa ha sol·licitat la nul·litat de la interlocutòria que va acordar a intervenció del material informàtic i al·lega que no està fonamentada i es va fer vulnerant els dret fonamental a la intimitat i a l'entorn digital.

45 anys de presó

La fiscalia l'acusa de vuit delictes continuats d'abús sexual a menor de 13 anys i d'un delicte de corrupció de menors en la modalitat de difusió de pornografia infantil i demana que el condemnin a 45 anys de presó. També sol·licita 10 anys de llibertat vigilada per a cadascun dels delictes.

En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi les víctimes amb 24.000 euros perquè totes, excepte una, tenen diagnosticats arran dels fets trastorns adaptatius amb alteració de les emocions que poden causar seqüeles. En el cas de la vuitena, segons la fiscalia, ha patit un empitjorament del seu estat psíquic també com a conseqüència dels suposats abusos.

Aquest dimarts, el processat ha consignat els 24.000 euros per fer front a la possible indemnització i en concepte de reparació del dany.

La defensa en demana l'absolució i al·lega que l'acusat pateix un trastorn "greu" que li afecta les capacitats volitives i cognitives i que el cas ha trigat, de forma injustificada, cinc anys en arribar a judici.