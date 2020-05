El 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes de COVID-19

Més del 80% de les farmàcies catalanes han atès persones amb símptomes de covid-19 que no havien pogut accedir als serveis de salut. La petició de les autoritats sanitàries és que les persones amb símptomes n'informin a través del 061 o de l'app «Stop Covid19». Per al president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, la dada mostra que les farmàcies han complert el seu «paper» de resoldre «dubtes i pors» i destaca que les consultes telefòniques han augmentat molt. El 23% de les farmàcies no ha pogut dispensar regularment productes com gel hidroalcohòlic, mascaretes o guants.

La FEFAC va presentar ahir l'«Enquesta sobre l'afectació de la covid-19 a la farmàcia», realitzada entre el 9 i 19 de maig en una mostra de 432 titulars de farmàcia, un 13,4% del total de Catalunya.

Un 3,9% de les farmàcies enquestades ha aconsellat persones amb símptomes de covid-19 de forma diària; un 20,8%, sovint; un 13,4%, regularment i un 44,4%, de forma ocasional. El 76,2% dels enquestats considera que la crisi de la covid-19 ha reforçat el paper de la farmàcia en el sistema sanitari i l'atenció a la salut.

A banda, el 74,8% de les farmàcies ha pogut dispensar amb regularitat gels i solucions hidroalcohòliques; el 54,9%, mascaretes quirúrgiques; el 50,2%, mascaretes FFP2. En el cas dels guants, un 35,9% i de les mascaretes higièniques, un 14,6%. El 23,1% afirma no haver pogut dispensar de forma regular cap d'aquests productes.