Salvem el Golfet reclama al govern de Palafrugell que retiri les roques del camí de ronda

L'entitat Salvem el Golfet va reiterar ahir la seva petició a l'Ajuntament de Palafrugell perquè retiri les roques de grans dimensions que van caure al camí de ronda que hi ha al costat de la platja del Golfet.

En un comunicat, l'entitat explica que durant el temporal «Gloria» es van produir un conjunt d'esllavissades i va provocar la caiguda d'unes roques al camí de ronda. De moment, hi ha una cinta policial que impedeix l'accés per seguretat. En aquell moment, l'entitat ecologista assegura que va demanar a l'Ajuntament de Palafrugell que s'inspeccionés la zona per saber el nivell de seguretat i concretar les accions que fessin falta. Tot i aiòí, l'entitat es queixa que «encara no ha obtingut resposta d'aquesta instància». Salvem el Golfet també recorda que va presentar una segona instància el 13 de maig.

A part d'això, en el document, l'entitat ecologista assenyala que des del febrer s'han produït noves esllavissades i mostra la seva preocupació per la inseguretat que genera l'estat del camí. Salvem el Golfet també recorda que aquest dilluns Girona podria entrar en la fase 2 i això podria comportar un augment d'afluència a la zona.

Els ecologistes, però, han apuntat que també hi ha altres instàncies que han presentat a l'Ajuntament de Palafrugell i encara no han obtingut resposta.



Resposta municipal

Per la seva part, l'alcalde, Josep Piferrer, va especificar que aquesta actuació pertany a Costes -amb qui ja han parlat- però, que de moment, no «creuen» que es pugui fer abans de l'estiu per un tema econòmic. «Des de l'ajuntament estem quantificant quant costaria fer aquesta actuació per saber si ho podríem avançar», va explicar Piferrer qui va detallar que prendran una decisió sobre aquest camí la setmana que ve.

«Estaria bé que aquestes entitats ecologistes que es preocupen pel Medi Ambient també ho fessin per l'economia dels ajuntaments en aquests moments tan delicats que estem vivint», va criticar Piferrer qui va afegir que «és molt fàcil» reclamar actuacions als consistoris.