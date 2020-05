Un client d'una clínica d'Olot denuncia que porta tres mesos sense dents perquè no li posen els implants

Un veí de Campdevànol (Ripollès) de 68 anys porta tres mesos sense dents a la mandíbula de dalt perquè la clínica dental no li posa els implants.

Una setmana abans de l'estat d'alarma, va acudir a la clínica Dentix d'Olot perquè li extraguessin les nou dents amb el compromís que al cap d'uns dies li col·locarien els nous. Amb l'estat d'alarma, però, la clínica no s'ha posat en contacte amb ell ni han respost a les trucades i mails des de llavors.

La seva filla explica a l'ACN que ho està vivint amb molta angoixa i que senten que els han "estafat". Es tracta d'una empresa amb 3.200 treballadors a tot l'estat, que ha passat per dificultats econòmiques. Fa unes setmanes va presentar un ERTO i un concurs voluntari de creditors.

Antonio Ramírez, de 68 anys i veí de Campdevànol, està vivint amb molta angoixa el fet de no saber què passarà amb el tractament dental que porta esperant des de principis de març, uns dies abans de l'estat d'alarma per la covid-19.

Porta tres mesos sense poder menjar amb normalitat i sense saber quan li posaran els implants que la clínica Dentix d'Olot es va comprometre a posar-li després de pagar 5.400 euros i finançar-ne uns 6.000 euros més. "Psicològicament està fatal, molt nerviós, no dorm, està irritable i malament, no és el meu pare", denuncia a l'ACN la seva filla, Jèssica Ramírez. El confinament d'aquests dies, afegeix, ho ha empitjorat encara més.

Explica que sent que l'han "estafat" i que el pitjor de tot és no saber amb qui ha de parlar ni com es podrà resoldre. "Els meus pares han treballat tota la vida i ara podien viure bé i fer coses de jubilats però se sent molt impotent, li diem que és com perdre un cotxe (el valor del tractament pendent)", afegeix la filla. Recorda que quan el seu pare es va decidir per fer-ho, li van aconsellar buscar alguna clínica que li quedés a prop. Ell però va decidir-se per la d'Olot perquè "li semblava que estaria més protegit perquè era una clínica gran".



Més enllà de la covid-19

En el moment de l'extracció de les dents, li van dir que a la setmana següent el visitarien per treure-li els punts i que, un cop se li curés, li posarien els implants. Al cap de pocs dies va declarar-se l'estat d'alarma i ja no hi va haver cap més comunicació amb la clínica. I els punts se'ls va haver de treure ell mateix a casa. "Els primers dies vam creure que era per l'estat d'alarma, no sabíem encara que hi havia alguna cosa més gran al darrere", detalla Ramírez.

A mitjans de març, Dentix va presentar un ERTO que afectava a gairebé la totalitat de la plantilla, unes 3.200 persones. El motiu va ser l'estat d'alarma, que els va portar a suspendre temporalment l'activitat amb el tancament de totes les seves clíniques.

Quan fa família de Campdevànol es va assabentar pels mitjans de la situació, es van témer el pitjor.

Denuncien que a dia d'avui ningú de la clínica d'Olot s'ha posat en contacte amb ells ni s'han interessat per l'estat de salut del pare. I això que porten des de llavors trucant i enviant mails de forma insistent sense èxit. Ramírez explica que només han rebut dos correus electrònics d'un correu central on se'ls diu que "estan treballant per reobrir les instal·lacions". A dia d'avui, però, ja no s'ho creuen.

Aquesta setmana alguns mitjans han publicat la situació financera s'hauria pogut resoldre i que la firma hauria començat a reobrir clíniques després d'arribar a un acord amb els seus principals creditors per garantir així la viabilitat del negoci i l'atenció als clients. Al seu web tenen el lema 'Tornem al teu costat, iniciem la desescalada' i afirmen que es posaran en contacte amb els clients per SMS per reprendre el tractament.

Des de l'ACN s'ha intentat contactar amb la responsable de la clínica d'Olot però no hi ha hagut resposta.



Consum rep 44 queixes contra Dentix a Catalunya

En el que va d'any, l'Agència Catalana de Consum ja ha tramitat 44 queixes contra Dentix, de les quals 12 es corresponen a comarques gironines (incloent la de la família Ramírez que ho va posar en coneixement a l'oficina de Ripoll). Una xifra destacada si es té en compte que en tot el 2019 van ser 38 (9 a Girona) i el 2017, 18 (11 a Girona).

També FACUA- Consumidores en Acción s'ha pronunciat sobre el cas i ha denunciat que el govern espanyol no canviés la regulació del sector després del cas iDental per protegir els usuaris davant el tancament de clíniques dentals.

A diferents punts de l'estat i a Catalunya també s'han creat plataformes d'usuaris per unir forces i denunciar els tractaments pendents. "Volem que compleixin amb el contracte i que porti les pròtesis que està pagant, és el seu dret", conclou Jèssica Ramírez, que subratlla que seguiran buscant una solució.