Girona comença a instal·lar nou càmeres lectores de matrícules

L'Ajuntament de Girona va iniciar ahir la instal·lació de la primera de les nou càmeres lectores de matrícules que té previst col·locar durant les pròximes setmanes a diferents punts repartits per tota la ciutat. Aquesta primera instal·lació es va fer al semàfor de l'encreuament entre l'avinguda Montilivi i el carrer Puigsacalm. Els altres emplaçaments on es col·locaran són: als carrers de la Riera de Can Camaret i del Pic de Peguera, on hi haurà dues càmeres a cada punt; al carrer del Camp d'Or; al barri de Montjuïc; i al carrer del Camí Vell de Fornells, on també n'hi haurà dues, una en el seu encreuament amb el carrer de l'Església de Sant Miquel i una altra a la cantonada amb el carrer Aragó. Aquest punts de control se sumaran als dos que ja hi havia a la plaça de la Vila de Perpinyà i a la rotonda del Mas Gri,

Segons va informar ahir el consistori gironí, l'objectiu del projecte és «millorar la mobilitat a la ciutat» i, alhora,» incrementar la seguretat als barris», ja que aquesta eina permet la investigació de robatoris de vehicle i el control d'accés d'entrada i sortida de vehicles a la ciutat, una de les necessitats en l'àmbit policial que, segons l'ens municipal, ha posat de manifest la mesura de confinament per evitar el contagi del virus de la covid-19.

A més, des del consistori van especificar que les càmeres també serviran com a mesura dissuasòria. «Per al nostre govern la seguretat sempre ha estat una de les nostres prioritats. Amb les càmeres que ara instal·larem procurarem evitar episodis de robatoris en habitatges i disposarem de les eines necessàries per investigar possibles fets delictius», va valorar ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Les càmeres que s'estan instal·lant compten amb un sistema de lectura de plaques i permeten la gestió d'alertes vinculades a la identificació dels vehicles. El programari que utilitzen de reconeixement automàtic de matrícules (ANPR), basat en el mètode del reconeixement òptic de caràcters (OCR), facilita possibilitats d'anàlisi avançada de mobilitat en vehicles.

En aquest sentit, des de l'Ajuntament es va especificar que el programa de videovigilància municipal s'adreçarà exclusivament al control de vehicles i, en cap cas, permetrà la vigilància de persones ni de control ambient. La Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya serà l'encarregada d'assegurar el compliment de les condicions de garanties de privacitat personal i d'aprovar tot el sistema.