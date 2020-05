Catalunya acumula el 30% dels morts a Espanya dels últims 7 dies

El Ministeri de Sanitat va xifrar ahir en 43 les defuncions per covid-19 a Espanya els últims set dies, de les quals 13 van tenir lloc a Catalunya. Es tracta del 30% de les defuncions registrades a tot l'Estat, i és la segona comunitat amb més morts per darrere de Catalunya ha estat Extremadura, amb sis defuncions. Madrid empata amb dues comunitats més (Galícia i Castella i Lleó) amb 4 morts, i sis més no n'han xifrat cap els últims set dies. Això deixa la xifra total de defuncions en 27.125 des de l'inici de la pandèmia.

Durant el mateix període s'han comptabilitzat 2.825 contagis, dels quals 271 van ser diagnosticats el divendres. Madrid i Catalunya protagonitzen el gruix dels últims diagnosticats, amb 95 i 88 casos respectivament. El lideratge, però, dels últims 14 dies és de Catalunya, amb 3.050 casos, molt per sobre de Madrid (1.567). Fins a cinc comunitats no van tenir cap nou diagnòstic l'últim dia, i en total ja s'han confirmat 239.228 contagis des de l'inici de la pandèmia.

Al seu torn, les dades de les funeràries que difon el Departament de Salut van sumar 19 noves morts a Catalunya, una xifra que suposa una baixada davant de les 42 xifrades el dia anterior. També van baixar els nous casos notificats, amb 257 de nous, 130 menys que en l'últim balanç. En total Salut xifra el total de víctimes en 12.241 i la de contagis en 66.545.

Dades de Girona

L'últim balanç de Salut inclou una nova defunció a la Regió Sanitària de Girona i 31 nous positius, que situen la xifra total en 773 defuncions i 6.677 contagiats des de l'inici de la crisi sanitària. D'altra banda, l'últim informe retrospectiu que situa els contagis i les morts segons el dia que es va produir no actualitza les dades de morts des del dimarts. En el cas dels nous diagnòstics l'actualització arriba fins abans-d'ahir, on xifra un nou cas. Es tracta d'una xifra provisional que s'anirà ajustant els pròxims dies i que per tant probablement augmentarà. Des de dilluns s'han diganosticat 101 casos, dels quals 44 es van produir el dimarts. Ja hi ha 2.553 persones que han rebut l'alta hospitalària.

Pel que fa a les hospitalitzacions actives i a la situació dels professionals sanitaris contagiats, Salut va anunciar fa uns dies que deixaria d'actualitzar aquestes dades els caps de setmana i que només les donaria de dilluns a divendres.