Els jutjats gironins suspenen 4.857 assumptes durant la crisi sanitària i preveuen una «allau» de casos nous

Els òrgans judicials gironins han suspès 4.857 assumptes durant la crisi sanitària. El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, remarca que aquestes actuacions s'hauran de tornar a assenyalar al calendari i preveu que en algunes jurisdiccions, com ara la social que ja de per si arrossega sobrecàrrega, "molt probablement" no es podrà eixugar la feina acumulada fins al 2022. Segons Lacaba, "tot dependrà" dels reforços que arribin i subratlla que preveuen una "allau" de casos nous al mercantil, als jutjats socials i, també, als contenciosos-administratius per tots aquells recursos contra les denúncies tramitades per saltar-se el confinament. En dos mesos i mig, 530 detinguts han passat pels jutjats de guàrdia de la demarcació.

