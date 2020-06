Ciutadans proposa crear una oficina per captar inversors de capital privat

«La innovació, la internacionalització i la tecnologia són tres eixos de futur que permetran tant el creixement econòmic com la creació de ciutats sostenibles i integrades plenament en el marc europeu, un compromís ferm del projecte de Ciutadans». D'aquesta manera s'expressat el portaveu de Ciutadans (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, per a justificar la moció presentada per la formació taronja en la qual proposa la creació de la «Investor Office», una oficina dedicada a la captació d'inversions de capital privat nacional i estranger per a projectes tecnològics i d'I+D+i que permetin dinamitzar l'economia i crear entorns favorables d'inversió, també en entorns clau com el sector turisme. Entre les comeses d'e l'oficina hi hauria la preparació d'agendes de contacte amb empreses i socis locals que facilitin la creació de companyies, col·laborar en la cerca d'espais de treball professionals i agilitar tràmits.