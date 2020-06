Lloret de Mar: possible escenari de la primera cursa popular a Espanya

L'atleta lloretenc i president del club esportiu La Sansi, José Luis Blanco, ha estat un dels que des d'un primer dia ha assegurat que hi hauria curses d'atletisme populars aquest estiu. Unes afirmacions que li han valgut crítiques sobretot en els moments més durs de la pandèmia. Però ara ja pràcticament ho té tot lligat per poder disparar el tret de sortida de la que podria ser la primera cursa de la denominada nova realitat. Podria ser la Trail Lloret, a inicis de juliol. Fins i tot el diumenge dia 5. Blanco fa mesos que treballa en un protocol per un tipus de competició que segueixi totes les normatives de seguretat i d'higiene i preveu la participació d'uns 800 atletes.

La cursa s'havia d'haver celebrat el 22 de març però es va haver de posposar per l'estat d'alarma decretat una setmana abans. Tenia totes les incripcions plenes feia setmanes amb atletes de disset països i amb un centenar de reserves a l'hotel que oferia l'organització.

El seu model de cursa inclou sortides esglaonades en grups de quatre persones, separades entre elles per dos metres de distància i que aniran entrant al punt d'inici en grups més grans de 40 persones. Els grups de quatre aniran sortint cada vint segons. A la sortida, estaran separats per dos metres de distància i amb mascareta però se la podran treure en començar a córrer però es recomanarà que se la tornin a posar si han de fer avançaments. Es preveu que vagin sortint atletes durant unes dues hores. El format serà similar al de les contrarellotges de ciclisme. Qui surti primer o últim no té per què ser el guanyador, tot i que alguns atletes reconeguts com la campiona del món Sheila Avilés o l'internacional Jonathan Romeo, que han estat convidats a la cita, prendran part als primers grups. Tots aniran amb un xip que s'activarà a la sortida i s'aturarà a l'arribada.

La cursa (amb recorreguts de 5 i 12 quilòmetres per la muntanya) es farà amb punt de sortida al bosc i ple de mesures que evitin al màxim les aglomeracions. A més, els corredors hauan de portar el seu recipient per beure als avituallaments. Només li queda el vistiplau de la federació catalana d'atletisme.