La «nova normalitat» S'estrena el cinema Montgrí de Torroella

El cinema Montgrí, de Torroella, va reobrir les seves portes aquest cap de setmana i va convertir-se en el primer cinema de tot Catalunya en fer-ho. De les 420 butaques que hi ha, tan sols un centenar no estan encintades per ajustar-se al terç de l'aforament. L'ús d'hidrogel, els recorreguts marcats i l'obligació de dur mascareta són altres de les mesures de seguretat que s'han aplicat aquests dies i que seguiran vigents fins a nova ordre. Les entrades per als socis, 114 en el cas del cineclub, són gratuïtes tots els divendres entre juny i setembre. Per a la resta de públic, tenen un preu de 6 euros. A banda del documental Pavarotti, que es va durant el cap de setmana, el cinema té cinc films en cartell per a aquest mes.