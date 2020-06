L'Ajuntament de Besalú demana un ajut extraordinari per reparar un esvoranc

L'Ajuntament de Besalú ha demanat un ajut extraordinari a la Diputació de Girona per reparar l'esvoranc que es va obrir a l'avinguda Lluís Companys (N-260), principal via del municipi i un punt per on passen diversos serveis. Les obres estan pressupostades amb 36.000 euros però, per la seva complexitat donada la problemàtica geològica, l'alcalde, Lluís Guinó, preveu que se'n necessitaran uns 12.000 més.

Els treballs d'aquest dimarts han requerit arribar al nivell resistent de subsòl, a cinc metres de profunditat, per reomplir l'espai amb material "més robust". El ferm es va esfondrar i va obligar a tallar el trànsit en els dos sentits. Un geòleg i una arqueòloga supervisen els treballs que també compten amb la suport tècnic del Cecam.

Mentre durin les obres, no es pot circular entre els carrers Pompeu Fabra i el Pont de la carretera de Figueres i afecta l'accés al carrer Major. D'altra banda, per accedir als barris del Grup del Mont, Racolta, Les Forques, les Arrals, Pont Vell i Devesa cal passar per l'entrada Besalú Est de l'A-26 i la C-66z. Per a la resta de barris i des d'Argelaguer s'ha d'agafar l'accés Besalú Oest de l'A-26.