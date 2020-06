Els mestres tornen a l'escola de Bàscara, oberta en contra de l'Ajuntament

L'escola d'educació infantil i primària de Bàscara va obrir les portes ahir complint el requeriment del Departament d'Educació i en contra de la voluntat de l'Ajuntament, que és qui es va negar a reprendre l'activitat presencial l'1 de juny per considerar que no es pot garantir la seguretat sanitària. Tot i la reobertura, ahir només hi va anar personal docent, mentre que els infants que les seves famílies vulguin portar a l'escola hi aniran avui. Per al govern municipal, la decisió del Departament respon a una manera de fer unilateral i dictatorial, i han obert les instal·lacions «per imperatiu legal».