empuriabrava Roos estrena restaurant i obre temporada presentant una barca on fan «espetos»

El chill out Roos, d'Empuriabrava, va inaugurar la temporada el divendres a la nit estrenant nou restaurant, situat a l'antic La Llar, al costat del Parc Natural dels Aiguamolls. Tot i comptar amb una àmplia terrassa a l'aire lliure es va limitar l'aforament a 150 persones, totes assegudes, que van poder tastar plats de la carta, enfocada en els productes de proximitat i servint els únics espetos de peix i els pollastres picantons al forn a l'estil meridional de la Costa Brava. La barca d'espetos, pensada per fer al caliu peix de la costa com sardines, gambes, llobarro, calamar o pop a la fusta d'olivera, va causar sensació entre els assistents. L'espeto és un plat típic de Màlaga i consisteix en enfilar peix, tradicionalment sardines, en fines i llargues canyes, per rostir-ho amb llenya a la sorra de la platja. Quim Oliu, xef del Roos, explica que «es tracta d'un sistema de cocció ancestral, amb llenya d'olivera i típic de la zona mediterrània, més concretament a la costa malaguenya. La cocció del peix no és agressiva, el greix queda a dins i dona un toc melós». El quartet de versions de jazz Mon Petit Món, el saxo d'Oskar Sax i els temes de Dj Belmaz van amenitzar la nit. El complex disposa d'un ampli lounge bar exterior per prendre tot tipus de begudes i escoltar música en directe, piscina i un espai per a festes privades.