Rebrot El Govern no descarta tornar a declarar l'estat d'alarma

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que no descarta haver de tornar a declarar l'estat d'alarma en cas que hi hagi un rebrot pel coronavirus, encara que va aclarir que aquesta no és la seva «intenció». «No rebutjo que en un futur hàgim de tornar a l'estat d'alarma però no és la meva intenció i espero que no ens veiem en una situació tan crítica», va dir afegint que es tracta d'un «instrument constitucional que és aquí i existeix».

Així ho va assegurar des del Palau de Moncloa després de la catorzena i última videoconferència amb els presidents autonòmics. L'estat d'alarma proclamat per la crisi sanitària conclourà el pròxim 21 de juny després de més de tres mesos en vigor.

Sánchez va explicar que encara que les reunions setmanals amb els presidents autonòmics s'acabessin ahir i el fet que els hagi emplaçat per a una pròxima trobada presencial previsiblement a finals de juliol, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, continuarà mantenint el contacte bilateral amb cadascuna de les comunitats autònomes «per seguir al segon l'evolució de l'epidèmia i els possibles rebrots».

No obstant això, va defensar que durant aquest període «tots nosaltres ens hem proveït» de recursos materials i d'«intel·ligència» per poder a fer front a un virus que ara es coneix de «manera més precisa» que no pas tres mesos enrere.