Girona entra en fase 3 a l'espera dels turistes

L'entrada de de Girona en la fase 3 de desconfinament no va suposar ahir grans canvis en la fesomia d'una província que es troba a l'expectativa de l'arribada de turistes, tant nacionals com estrangers. Tot i això, l'avanç en la desescalda ha permès reobrir les biblioteques i centres cívics sense cita prèvia, així com ampliar l'aforament permès a bars i restaurants i permetre ocupar també les barres, sempre que es respecti la distància de seguretat. Al llarg de la regió sanitària també han començat a obrir algunes piscines comunitàries, però s'espera que els veritables canvis, sobretot a la costa, es comencin a apreciar a partir d'aquest cap de setmana -quan, presumiblement, tot Catalunya estigui ja en fase 3 i per tant es permeti la mobilitat entre totes les regions sanitàries- i especialment a partir del 21 de juny, quan puguin començar a arribar els turistes estrangers. Serà llavors el moment de veure com arrenca una temporada turística que es preveu incerta i complicada.

A l'Alt Empordà, per exemple, ahir ja van obrir piscines i zones comunes, però l'alta dependència de la comarca respecte el turisme francès va fer que els clients fossin d'allò més escassos. En aquesta zona, el pas a la fase 3 de moment no els ha suposat grans canvis, ja que tots els ulls estan posats en la reobertura de la frontera amb França. El president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegra, va criticar ahir la «manca de concreció» i el desgavell amb les dates que ha donat el govern espanyol, que inicialment havia dit que l'arribada de turisme espanyol hauria d'esperar a l'1 de juliol. «Sempre anem a l'últim minut i la gent no s'organitza vacances en set dies», va lamentar. A un mes de juny amb ocupacions «gairebé zero», s'hi sumen ara unes previsions de juliol que no són optimistes. «De moment, són molt baixes i hi ha llocs on no s'arriba ni al 25%», diu Gotanegra.

«A l'Alt Empordà hi ha aproximadament uns 150 hotels que sumen 14.000 places; però actualment, l'oferta disponible no arriba al 15%», diu Gotanegra, posant xifres a la situació. El nou pas en la desescalada permet que els hotels reobrin les zones comunes –per exemple, les piscines- però allò que falta són els clients. Gotanegra explica que el juny es tancarà amb ocupacions «gairebé zero», i que no serà fins a l'1 de juliol quan la majoria dels hotels de l'Alt Empordà reobrin. Per al president de l'Associació d'Hostaleria, si bé l'obertura de la frontera el proper dia 21 no deixa de ser «una bona notícia», sí que arriba tard i malament. En aquest sentit, el president creu que la nova data del 21 de juny no farà variar massa previsions de reobertura al sector. «Posar en marxa un hotel no és simplement obrir una persiana; requereix organitzar equips, i anar tan just no és positiu per al sector», diu Gotanegra.

A l'Alt Empordà hi ha una «dependència molt gran» del turisme estranger, explica el president de l'associació, ja que més del 75% dels clients d'hotels i càmpings venen de fora, i majoritàriament són francesos, amb percentatges que volten el 50 i 60%. «Per això, ens és impossible obrir la planta hotelera amb les fronteres tancades», subratlla Gotanegra. I tot i això, el president ja vaticina que «costarà molt arrencar» aquest estiu. Per una banda, perquè hi haurà francesos que hauran preferit altres destinacions on ja s'ha relaxat el tancament de fronteres. Per l'altra, creu que també caldrà veure quin serà el paper que jugarà el turisme interior. «Hem de tenir en compte que Catalunya el promociona, però de la mateixa manera, també ho fan França i altres països, i això tindrà conseqüències», vaticina.

Mentrestant, a la ciutat de Girona, els centres cívics van reobrir de forma generalitzada les seves portes al públic. Durant la fase 2, l'Ajuntament ja havia obert les seves portes per poder atendre les famílies que requerien serveis socials, però no ha estat fins a l'arribada de la fase 3 que els bars dels centres han pogut tornar a obrir al públic i les entitats han pogut tornar a utilitzar els espais. A més, ja s'han començat a reprogramar algunes activitats que van quedar aplaçades durant la crisi sanitària. El cap dels centres cívics, Pau Martinell, va explicar ahir que l'objectiu és fer una recuperació «paulatina» de les activitats i, d'aquesta manera, estar al 100% de la capacitat a partir del mes de juliol.

D'altra banda, des d'ahir les entitats ja poden tornar a fer reunions en aquests equipaments. Martinell ha destacat la importància de retornar els espais a les entitats del municipi, ja que aquestes «han aguantat molt bé» la normativa sanitària, comportant en la majoria de casos la supressió de les seves activitats, com ara concerts o festes de barri. També va recordar que la majoria dels cursos que es fan als centres cívics s'acaben al mes de maig i per això va indicar que, si bé és possible que es recuperi alguna sessió, la majoria reprendran la seva programació habitual a partir del mes de setembre. Tot i així, el cap dels centres cívics treballa amb l'esperança que a partir del mes de juliol cada equipament pugui desenvolupar la programació d'estiu amb total normalitat. Això sí, el que es mantindrà tancat fins el setembre són els esplais de gent gran que es fan en els centres cívics.

Finalment, el que també van reobrir ahir van ser alguns gimnasos i piscines comunitàries, tot i que aquestes últimes van rebre en general poques visites en ser dilluns, sense turistes ni habitants de segones residències i sense que el temps hi acompanyés gaire. Una de les piscines municipals que va obrir les seves instal·lacions va ser la de Sils, on l'Ajuntament ha marcat quadrats de gespa per delimitar la zona on estirar les tovalloles per tal de garantir que es mantenen els dos metres de distància. A més, a l'entrada es mesura la temperatura de tots els banyistes. Per altra banda, si en qualsevol moment hi ha algun usuari que manifesta dificultats respiratòries se'ls demanarà que abandonin la piscina.