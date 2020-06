La Diputació aprova diferents línies d'ajut als municipis per fer front al virus

El ple de la Diputació de Girona va convalidar ahir dos decrets d'aprovació d'expedients de crèdit extraordinaris per fer front a la covid-19. Per un costat, 290.515 euros per a despeses en productes farmacèutics i material sanitari i, per l'altre, 1.500.000 euros per al programa «Benestar i comunitat», que té com a objectiu combatre la pobresa i reduir les desigualtats existents. El ple també va estalir les bases per finançar les despeses municipals motivades pel temporal Gloria amb un import màxim de 50.000 euros i mínim de 3.000 euros. Per unanimitat també es va tirar endavant una línia de subvencions per a les escoles municipals de música i de dansa i els conservatoris.