Trenta-una persones continuen ingressades per Covid-19 a Girona, sis menys que dilluns

Trenta-una persones continuen ingressades per covid-19 als hospitals de les comarques gironines aquest dijous. Són sis menys que dilluns, el darrer dia que Salut va actualitzar les dades perquè amb l'entrada de la regió sanitària de Girona a la fase 3 informa de l'estadística dilluns i dijous. Dels 31 hospitalitzats, hi ha sis pacients que estan en estat greu, el mateix nombre que dilluns. Segones les mateixes dades, hi ha 12 sanitaris contagiats, tres menys que a principis de setmana. La demarcació es va situar per sota dels 50 ingressats des de dilluns de la setmana passada i s'ha mantingut així des d'aleshores.

La regió sanitària de Girona s'ha mantingut des de dilluns de la setmana passada per sota dels 50 ingressos per covid-19. Aleshores hi havia 45 pacients hospitalitzats per coronavirus i la setmana es va tancar el divendres 12 de juny amb 43 malalts ingressats.

Segons les dades del Departament de Salut, aquest dilluns hi havia 37 persones ingressades i aquest dijous n'hi ha 31, sis menys. La xifra actual d'ingressats s'allunya molt dels 654 hospitalitzats que es van registrar el 5 d'abril, quan es va produir el pic d'ingressos a la regió sanitària de Girona des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a pacients en estat greu, actualment n'hi ha sis, el mateix nombre que dilluns 15 de juny.

En relació als professionals contagiats són 12, tres menys que divendres.

Salut va informar dilluns que amb l'entrada de la regió sanitària a la fase 3 actualitzarien les dades els dilluns i els dijous. Avui han informat que es deixaran d'actualitzar aquestes dades quan s'entri en l'etapa de nova normalitat. El Departament de Salut dona diàriament les xifres de mortalitat, casos positius nous i altes hospitalàries.

