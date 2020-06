Cau un 75% la xifra d'usuaris de bus després de la pandèmia

El nombre d'usuaris que agafa els autobusos de transport públic a les comarques gironines ha caigut un 75% després de la pandèmia. El principal motiu és que ara hi ha més gent que fa teletreball i les escoles encara no estan a ple rendiment. Des de l'Associació de Transport de Girona (Asetrans) han demanat a la ciutadania que no tingui «por» d'utilitzar el transport públic per carretera, ja que és «un espai molt segur» perquè l'ús de la mascareta és obligatori. Actualment només hi ha activat un 65% de tots els vehicles que habitualment funcionen a causa de les restriccions imposades per la fase 3. Tot i així, des de l'Asetrans veuen difícil recuperar l'activitat anterior si la gent no torna a utilitzar els busos.

Per això demanen a la ciutadania que torni a utilitzar el transport públic com a mitjà de transport. Des de l'Asetrans han incidit en què un autocar pot reduir la contaminació que generen 50 cotxes privats. En paral·lel, des de l'associació també han demanat ajuda a les administracions. Consideren que cal impulsar campanyes per fomentar el transport públic per carretera. De moment, ja han aconseguit la promesa del Departament de Territori i Sostenibilitat d'estudiar la proposta.

Una altra de les demandes que fan és la construcció de nous carrils bus a les entrades de la ciutat de Girona, ja que onsideren que el nombre de carrils actual és «testimonial».