La carretera d'accés al Far de Sant Sebastià passa a ser de carril únic

La carretera d'accés al Far de Sant Sebastià a Llafranc va passar ahir a ser de carril únic. Segons va explicar l'Ajuntament de Palafrugell, els dos carrils en doble sentit que hi havia a la part final de la via, s'han convertit en un únic carril de pujada per tal de «millor la seguretat» tant dels vehicles com dels vianants. «És un tram que té revolts tancats i que amb dos carrils la via quedava molt estreta i això podia ocasionar accidents», va explicar ahir el regidor de Mobilitat, Pau Lladó, qui va remarcar que aquest canvi permetrà fer «més segures» les passejades dels vianants.

Fins ara es podia tornar cap a Palafrugell per aquesta carretera de doble sentit i per una altra sortida que passava pel costat del jaciment arqueològic i anava a parar al punt de partida. Amb aquesta modificació, només es podrà sortir per aquesta segona via, un trajecte que no suposarà un allargament del temps del viatge.

D'altra banda, l'Ajuntament també va destacar que la mesura ha permès reconvertir part d'aquest carril en 28 noves places d'aparcament de 5 metres de llarg per aquest espai que és el més visitat del municipi. «Hem millorat el ferm de l'aparcament de terra i hem fet un mur de seguretat al costat de les escales que donen accés al far», va destacar l'edil de Mobilitat, qui va afegir que l'actuació finalitzarà els pròxims dies amb la instal·lació de les senyalitzacions verticals.