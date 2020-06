Catalunya prepara per al 9 de juliol un homenatge a les víctimes del virus

La Generalitat organitzarà el proper 9 de juliol un «homenatge nacional» en memòria de totes les persones que han mort durant la pandèmia del coronavirus i els familiars de les quals no han pogut acomiadar-se d'elles. Ho va anunciar dissabte el president de la Generalitat, Quim Torra, durant l'acte que va organitzar l'Ajuntament de Lleida per retre homenatge a les persones que han mort soles a causa de la crisi de la covid-19.

Torra va lamentar «no haver pogut trobar la manera de fer bé l'acompanyament» dels éssers estimats que han mort aquests mesos i va assegurar que aquesta és «una ferida profunda en la nostra societat». És, va afirmar, «un dol que trigarà a passar», ja que «ho hem fet malament» i té «un impacte enorme moralment». Un fet sobre el qual caldrà fer «una reflexió de país», va afegir.

El president va tenir també paraules de reconeixement per als treballadors d'hospital i per a totes les persones que han tingut un treball essencial aquests mesos. «Ara toca compartir el dol i recordar tots els noms que no hem pogut recordar amb l'esperança de tirar cap endavant», va comentar.

La proposta del president de la Generalitat arriba després que el president del Govern, Pedro Sánchez, anunciés fa uns dies la celebració d'una cerimònia d'estat per les víctimes el 16 de juliol. Mentre demanava als ciutadans «no abaixar la guàrdia» davant els últims rebrots registrats, Sánchez va reconèixer que un dels moments «més dolorosos» d'aquests mesos han estat els morts pel covid-19 i per això els vol retre un homenatge oficial. En aquest sentit, el Consell de Ministres també va declarar 10 dies de dol oficial per les víctimes del coronavirus, del 27 de maig al 5 de juny. Va ser el període de dol oficial més llarg de la democràcia a Espanya.