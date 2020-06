Educació diu que el curs haurà de ser presencial

El Departament d'Educació contractarà un mínim de 5.000 professionals més per al pròxim curs, que arrencarà el 14 de setembre, en grups estables de convivència per prevenir contagis de la covid-19, que ha d'establir cada centre i que «modificarà la ràtio només en els casos en què sigui molt elevada».

Així ho va indicar el conseller d'Educació, Josep Bargalló mentre presentava –al costat del conseller d'Economia, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés–, les novetats del curs escolar 2020-21, marcat per les mesures de seguretat per la pandèmia de coronavirus. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, elevava ahir a la tarda, en un acte a Cerdanyola del Vallès, les previsions a 450 milions d'inversió i a la incorporació d'entre 6.000 i 10.000 nous professionals.

A partir del pròxim dimecres 1 de juliol, Educació enviarà a les direccions dels centres educatius les mesures sanitàries i pedagògiques sobre les que hauran d'elaborar els seus propis plans d'organització que hauran de lliurar abans del 22 de juliol, va afegir el conseller.



Diferents perfils

El vicepresident econòmic, Pere Aragonès, per la seva banda va anunciar que el Govern invertirà 370 milions d'euros en un pla «excepcional», dels quals 234 es destinaran a contractar «un mínim de 5.000 professionals» que seran docents i no docents, com auxiliars, tècnics d'educació especial, o fins i tot personal d'administració i serveis. Bargalló també va assenyalar que la xifra de contractació de docents i els perfils professionals corresponents «es començaran a negociar amb els sindicats durant aquesta setmana», ja que encara que les contractacions «es faran efectives a partir de l'1 de setembre, mesures com la durada dels contractes s'han de negociar encara».

«Abans del proper dia 15 de juliol, sabrem les necessitats de personal que té cada centre educatiu» i en funció d'aquesta informació «podrem concretar quants professionals contractarem» per destinar-los als prop de 5.000 centres educatius públics i concertats catalans, i sobre aquests últims la dotació «serà en funció del que prevegi el concert».



Erradicar la bretxa digital

S'invertirà així mateix 103 milions d'euros més en un pla de digitalització que accelerarà l'inicial, per donar resposta a «possibles confinaments» que, segons Bargalló, seran «esporàdics i molt localitzats» i «amb vista al futur».

Educació ha comptabilitzat 140.000 alumnes sense dispositius o mitjans tecnològics suficients per seguir una educació telemàtica i, en aquest sentit, Bargalló ha assegurat que actuaran «de manera immediata» i a partir de tercer d'ESO començaran a dotar a tots els alumnes amb mitjans tecnològics.



Lluita contra la segregació escolar

Un altre front obert és el de la segregació escolar, on destinaran 33 milions més per a prendre-hi mesures, segons el conseller, que va detallar que algunes d'elles tenen a veure amb activitats extraecolars, d'oci, o acompanyament. El pla que s'executarà en dos o tres anys i que arrencarà a aquest proper curs.

El conseller va aclarir que les ràtios «seran les mateixes», però els centres tindran més dotació de personal per fer grups estables de convivència, el que a la pràctica «conformarà grups menys nombrosos d'alumnes» als quals «s'oferirà una atenció educativa més personalitzada».

La presencialitat serà «indiscutible per als ensenyaments obligatoris» i en el cas de la postobligatòria «pot haver-hi excepcions», segons Bargalló, que va citar casos com alguns cicles de FP en els quals «és més difícil mantenir paràmetres i rutines d'higiene i salut» pel que en alguns moments el curs «pot ser híbrid».