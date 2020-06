«La fisioteràpia ha contribuït a pal·liar enormement la mortalitat del virus»

El degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya admet que el sistema sanitari ha estat al límit de la seva capacitat i que si ha pogut tirar endavant ha estat per la dedicació i aportació feta pel conjunt de tots els professionals. Demana una major inversió en sanitat i considera que en el cas que arribi un rebrot tothom estarà ara més preparat per afrontar-ho.

El degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya admet que el sistema sanitari ha estat al límit de la seva capacitat i que si ha pogut tirar endavant ha estat per la dedicació i aportació feta pel conjunt de tots els professionals. Demana una major inversió en sanitat i considera que en el cas que arribi un rebrot tothom estarà ara més preparat per afrontar-ho.



Com ha afrontat el seu col·lectiu aquesta crisi sanitària? Amb quines condicions han hagut de treballar?

En tot moment la nostra actitud com a professionals sanitaris ha estat afrontar les necessitats del moment en tots els àmbits. Per descomptat, a la primera línia de la lluita contra la covid-19 a les UCIs, a les residències geriàtriques i sociosanitaris, a les urgències... La tasca de la fisioteràpia a les UCIS ha sigut molt important per escurçar l'estada dels pacients covid-19 i millorar els tractaments de les seqüeles de la malaltia. La fisioteràpia hospitalària s'ha reconvertit en un temps rècord per fer tasques vitals pel control de la pandèmia. Però des del Col·legi també hem treballat creant una borsa de voluntaris, que han superat els 400, per tal de cobrir necessitats en diferents àmbits tant assistencials com socials i que vam posar a disposició del Departament de Salut.

Alguns centres van haver de tancar?

Molts centres de fisioteràpia ens vam veure obligats a tancar durant el confinament i, mentrestant, hem treballat en els protocols per fer la reobertura amb les màximes condicions d'higiene i seguretat que, ja de per si, eren molt exigents com a professionals sanitaris que som formats com a mínim en 4 anys d'universitat. En el moment en el qual estem ara, hem après molt en tot el procés i, en general, esperem que això ens permeti estar més preparats per futures emergències. Les i els fisioterapeutes catalans són reconeguts arreu del món.

Per què no estàvem preparats per a una possible pandèmia com aquesta?

Els experts en pandèmies eren clars respecte a aquesta possibilitat. Tenim alguns epidemiòlegs a casa nostra que ho advertien. Suposo que n'aprendrem però a l'ésser humà li costa treballar en l'àmbit de la prevenció perquè, habitualment, ens centrem en allò que considerem urgent, encara que no ho sigui. Cal destacar que hi ha un baix nombre de fisioterapeutes a la sanitat pública i esperem que això es corregeixi progressivament. La situació segueix sent molt preocupant i cal mantenir-se alerta i preparar-nos pel futur.

Si torna un rebrot ens agafarà amb més experiència i preparats?

Estic segur que serà així. Una malaltia nova amb aquest alt nivell d'infecció i letalitat és un fenomen que ens ha desbordat. En aquests moments el país ha après a contenir els focus d'infecció gràcies a les mesures de prevenció. Penso que la població és més conscient i aquest és l'element més important. Després, el sistema sanitari també s'ha adaptat i ha après quin ha de ser el procés de la malaltia, coneixem les mesures per evitar contagis, malgrat que no hi ha tractament, es pot fer una millor traçabilitat dels contagiats. Evidentment fins que no hi hagi vacuna, no podrem respirar tranquils però estem més preparats i coneixem millor el virus.

El sistema sanitari ha estat al límit. Quina lliçó hauríem d'aprendre?

Que ens juguem molt i no pot deixar-se d'invertir en la millora del sistema de salut. Hem estat al límit, és cert, però no l'hem superat en part gràcies a la dedicació de tots els professionals, moltes vegades jugant-se la seva pròpia vida. Crec que les administracions públiques i els que estan al capdavant de les institucions han d'apostar de forma decidida per reforçar el sistema de salut, ampliar els equips humans i les capacitats materials. Clarament falten fisioterapeutes al sistema de salut i estem molt per sota de les ràtios de països europeus. La fisioteràpia ha contribuït enormement a pal·liar la mortalitat del virus, escurçant les estades a les UCIs entre moltes altres intervencions. Tenim un bon sistema de salut però ha de ser millor encara. Tots els elements de la cadena de valors són claus i aquí també hem de parlar del nostre col·lectiu, 12.000 fisioterapeutes és una força i un talent que ha d'estar molt més present al sistema de salut i pensem que des del Departament de Salut ho entenen de la mateixa manera. La intervenció des de la fisioteràpia permet ser més efectius en prevenció i recuperació i això suposa també que el sistema sigui més eficient i, per tant, més econòmic.

Segons dades del sindicat Satse un de cada quatre fisioterapeutes ha patit la covid-19 a Espanya... caldria fer testos a tots els professionals?

Siguin quines siguin les dades, evidentment que s'han de fer tots els testos possibles i complir amb tots els protocols de prevenció i seguretat. Hem de protegir els fisioterapeutes i tots els professionals sanitaris perquè són la primera línia de contenció vers la malaltia. No es pot abaixar la guàrdia i, des del Col·legi, som molt actius per tal que això sigui una realitat.

Quina ha estat concretament la seva feina amb els pacients i afectats?

Si parlem de la covid-19, cal parlar de la fisioteràpia cardiorespiratòria. Els equips multidisciplinaris que han integrat la primera línia de lluita als hospitals han integrat la fisioteràpia respiratòria perquè han pogut comprovar que la recuperació dels malalts que estaven a l'UCI o en situacions de gravetat, podia millorar amb la intervenció fisioteràpica. Tenim grans professionals i, de fet, el Col·legi té una comissió de fisioteràpia respiratòria i de pacient crític des de la qual estem difonent tot el coneixement que s'ha estat aplicant als malalts de la covid-19. Malgrat que el moment ha estat molt greu, té vessant positiu de què hem estat un col·lectiu protagonista en aquesta pandèmia i esperem que això tingui conseqüències positives per a la nostra professió.

I a partir d'ara hi haurà pacients que continuaran necessitant els tractaments d'un fisioterapeuta?

Absolutament, la recuperació de la covid-19 s'ha comprovat que és llarga en molts casos. De fet, després d'un període a l'UCI, el treball en fisioteràpia és fonamental per recuperar-se de les seqüeles en l'àmbit de mobilitat, capacitat pulmonar, etc. Encara s'està estudiant sobre la malaltia perquè no es coneixen tots els detalls, però ja podem dir que la fisioteràpia tindrà un paper clau en la recuperació dels malalts, però també en la prevenció. Però no només per la covid-19: les persones sanes que han estat confinades tot aquest temps pateixen problemes que requereixen fisioteràpia. Els problemes derivats del confinament també són un problema de salut global.