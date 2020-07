Els càmpings gironins estrenen una temporada "curta i difícil", marcada pels efectes de la pandèmia i el ball de dates amb l'obertura de fronteres, que els ha impactat de ple. L'Associació de Càmpings de Girona recorda que el turista estranger arriba a representar fins al 80% dels clients i, tot i que ara esperen atraure'n del país, ja diuen que no seran prou per cobrir tota l'oferta de places (fins a 135.000). Per això, el president de l'associació, Miquel Gotanegra, reclama impulsar "ajudes reals i directes" per a un sector que ha quedat "molt tocat". I en aquestes, hi situa incentius amb l'IVA o ajudes amb la Seguretat Social. Tot i que la majoria dels càmpings gironins ja han obert, les previsions per al juliol i l'agost són incertes.

"Som davant una temporada molt curta i difícil arran de la situació actual". El president de l'Associació de Càmpings de Girona no amaga la preocupació que viu el sector pels efectes del coronavirus. I així ho ha recollit durant l'assemblea que cada any celebra l'entitat. L'acte, que serveix per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu, s'ha celebrat al càmping Interpals de Pals (Baix Empordà), que aquest any celebra el 60è aniversari.

El sector recorda que els càmpings, sobretot, depenen del turisme estranger (que a comarques gironines arriba a representar fins a un 80% dels clients). I que, per això, la manca de claredat amb l'obertura de fronteres els ha "perjudicat molt", i ha fet que hi hagi turistes que hagin optat per altres destins.

Els càmpings, a més, encaren el gruix de l'estiu amb incertesa. "La previsió d'ocupació dels mesos de juliol i agost depèn de la climatologia, l'arribada de campistes estrangers i l'estabilitat de la situació sanitària", diuen des de l'associació.

L'entitat també avança que, tot i que aquest any compten amb "l'oportunitat" d'atraure turistes de proximitat i d'arreu de Catalunya, no n'hi haurà prou amb "el client intern" per cobrir tota l'oferta de places. En total, a la demarcació, el sector en suma 135.000.

"Pensem que el govern hauria de treballar en campanyes per afavorir el turisme intern, i impulsar ajudes reals i directes per al sector", reclama Miquel Gotanegra. I entre aquestes, posa com a exemple incentius amb l'IVA o ajudes amb la Seguretat Social.

Tres mesos sense cap ingrés

A més, el president recorda que el sector ha quedat "molt tocat" amb la pandèmia. Perquè a més d'encadenar tres mesos sense cap ingrés –s'ha perdut la Setmana Santa- ara també ha calgut fer inversions en mesures de seguretat contra la covid-19 (ampliant equips, augmentant la freqüència de les neteges, posant panells informatius, fent controls d'aforament...).

Els equips dels càmpings gironins han fet formació durant les darreres setmanes per complir "estrictament" amb els protocols de seguretat. A més, des de l'associació s'ha impulsat la iniciativa 'WeCare', de suport continuat als càmpings, per generar "confiança" als clients (a qui l'entitat també demana col·laboració i conscienciació).

"Confiança en el futur"

A l'assemblea de l'associació de càmpings hi han assistit el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, i el secretari d'Empresa i Coneixement, Joaquim Ferrer. El secretari ha assegurat al sector que el Departament està al seu "costat" per ajudar-los.

"Vull destacar la capacitat competitiva del nostre sistema turístic en general, i dels càmpings en particular", ha dit Ferrer. I hi ha afegit: "Aquesta capacitat és prou sòlida, prou estructural com per tenir confiança en el futur".

En els darrers anys, els càmpings de les comarques gironines han generat de mitjana al voltant de 10 milions de pernoctacions. I han donat ocupació directa a uns 7.000 treballadors, als que cal sumar els llocs de treball indirectes.