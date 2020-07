L'Ajuntament de Celrà i la Generalitat acorden la redacció del projecte de variant de la C-66

L'Ajuntament de Celrà (Gironès) i el Departament de Territori i Sostenibilitat han acordat la redacció del projecte de variant de la C-66 al municipi. Es tracta d'un projecte que convertiria el vial que passa pel mig del polígon industrial en la C-66, mentre que l'actual traçat de la carretera de Palamós (Baix Empordà) i que passa pel mig del municipi es convertiria en un carrer del poble. Segons una reunió entre el consistori i Territori, el projecte executiu hauria d'estar enllestit com a molt tard el setembre del 2021. Ara, les dues parts es tornaran a trobar per estudiar el finançament d'aquesta reforma, que podria costar uns 3,3 milions d'euros.

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha apuntat que "el procés no serà ràpid" però sí que s'ha mostrat satisfet perquè "finalment s'ha desencallat un tema molt reivindicat al municipi". Una vegada la variant sigui una realitat, l'actual carretera passarà a ser de titularitat municipal i l'Ajuntament decidirà com organitzar-la per convertir-la en una avinguda amb "un ús òptim de la població i els comerços de Celrà".