Entitats socials amenaçades pel retard de la Generalitat comencen a cobrar

Entitats socials a les quals el Departament de Treball, Afers socials i Famílies va anunciar per Sant Joan que un canvi burocràtic faria pagar amb tard la factura d'alguns serveis de l'abril van començar a cobrar ahir, dies després de fer públic el seu rebuig a una demora que agreuja els problemes econòmics del sector.

La mesura afectava serveis suspesos durant la pandèmia, per als quals l'administració va canviar el sistema de facturació sense que les entitats tinguessin prou temps per presentar-les dintre del termini; aquest era el 15 de juny i, tal com les va informar el Departament poques hores abans de la revetlla, podia comportar un retard d'entre un dia o quatre setmanes.

Aquesta possibilitat va indignar el sector, que va fer pública la seva queixa i dimarts va reclamar puntualitat al Govern de la Generalitat. Ahir, organitzacions com Mifas, dedicada al col·lectiu de la discapacitat física, ja havien cobrat. L'amenaça del retard va arribar a entitats que treballen en els àmbits de la discapacitat, la gent gran o la salut mental, entre d'altres.