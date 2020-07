La Diputació destina 150.000 euros a reactivar el teixit comercial i econòmic

La Diputació de Girona ha aprovat una nova línia d'ajudes per reactivar el teixit comercial i econòmic afectat per l'impacte que de la pandèmia de la covid-19. En total, hi destinarà 150.000 euros, que serviran per finançar actuacions dels ajuntaments per dinamitzar el comerç local. Cada projecte podrà rebre, com a màxim, 3.000 euros de subvenció.

El vicepresident de la Diputació, Pau Presas, ha manifestat que han treballat amb la «màxima celeritat possible», després que la línia de subvencions passés pel ple ordinari de maig, amb l'objectiu «de donar resposta a les necessitats més urgents, que passen per la reactivació econòmica i social de tots els municipis».

Durant el ple ordinari de maig es van aprovar les bases reguladores d'aquesta nova línia de subvencions, que ha passat de tenir una dotació de 100.000 euros a una de 150.000 euros.