Premien dues recerques sobre microplàstics i contaminació

La Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar, impulsada per l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i dirigida per les universitats de Vic–Central de Catalunya (UVic-UCC) i de Girona (UdG), ha concedit dos nous ajuts a treballs de recerca de batxillerat: Josep Farrés Palomeras, de l'institut Anton Busquets i Punset, amb el treball «Estudi de la contaminació per radó a Sant Hilari Sacalm», per una banda, i Maria Aguilera Masnou, de l'institut Montsoriu d'Arbúcies, amb el projecte «Els microplàstics a la riera d'Osor».

Els guanyadors s'han escollit d'entre quatre treballs presentats a la beca, procedents de diferents instituts de secundària de les Guilleries i zones properes. Ambdós tenen ara un curs acadèmic per desenvolupar el projecte, amb la tutorització de personal docent i investigador de les universitats vinculades a la Càtedra. En el cas de Josep Farrés, el seu tutor serà el Dr. Carles Roqué, del Centre de Geologia i Cartografia Ambientals de la UdG, mentre que Maria Aguilera comptarà amb el seguiment de la Dra. Meritxell Abril i el Dr. Lorenzo Proia, del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC.

Els ajuts tenen, a més, una dotació econòmica total de 400 euros destinats a la realització del projecte de recerca.