El ministre de Sanitat diu que es pot tenir una vacuna a la primavera del 2021

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va pronosticar ahir que en algun moment de l'any que ve, «molt probablement en el segon trimestre», estarà disponible una o diverses vacunes contra el nou coronavirus «amb garantia i qualitat suficient per poder ser administrada a la població».

El ministre va apuntar que aquests terminis podrien endarrerir-se «o també avançar-se si els processos van bé», però va situar l'horitzó temporal a la primavera del 2021 i va assegurar que els països de la Unió Europea s'estan coordinant per negociar conjuntament i repartir equitativament les vacunes.

En la seva intervenció en la clausura de la 29a Escola d'Estiu de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Illa va subratllar que mentre no arribi la vacuna o un tractament, la població s'ha d'acostumar a conviure amb el virus «sense por però amb respecte». «Hi ha brots i seguirà havent-n'hi», va insistir el ministre, que va emfatitzar en la necessitat de detectar precoçment i actuar amb rapidesa per controlar-los. «Mentre no tinguem una vacuna o tractament, hi haurà brots. Si som capaços d'actuar ràpidament no ha de preocupar-nos més del compte», va subratllar.

A més de la rapidesa, un factor que ha millorat des de l'inici de la pandèmia, el ministre va subratllar la importància d'actuar «amb contundència» per contenir els brots.