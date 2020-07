Tres joves sense bitllet agredeixen un revisor en un tren a Flaçà

Tres joves que viatjaven sense bitllet van agredir el revisor d'un tren a Flaçà el diumenge a la tarda. Segons asseguren fonts de la companyia Renfe, l'incident va tenir lloc a un quart de set de la tarda en un comboi de la línia R11, quan el revisor va demanar-los el bitllet del trajecte, que no duien. Llavors, els tres joves van agredir al treballador i li van provocar diverses contusions al cos. Els fets van ocórrer amb el tren en marxa en direcció a Barcelona i a l'altura de Flaçà, on els presumptes implicats van baixar després de l'agressió.

Tot i que hi ha un vídeo on es veu els tres joves marxant de l'andana de l'estació de Flaçà, Renfe no té constància que hi hagi cap vídeo del moment de l'agressió, tot i que al vagó hi havia més viatgers que ho haurien presenciat. D'altra banda, tot i que els serveis de vigilància de Renfe van acudir al lloc dels fets, no van poder retenir els joves. En aquest sentit, fonts dels Mossos indiquen que van rebre un avís de l'agressió i van personar-se al lloc dels fets, però quan van arribar-hi els joves ja havien marxat.

La víctima va haver de ser traslladada a l'Hospital Trueta de Girona amb ferides de caràcter lleu a la mandíbula, a l'ull i també als genolls, aquestes últimes a conseqüència d'una caiguda al terra de l'interventor arran de l'agressió.

La companyia ha interposat una denúncia als Mossos, que investigaran el succés. Renfe assegura que no és la primera agressió a un treballador de l'empresa ferroviària que ocorre enguany a la província de Girona. De fet, durant l'any passat es van produir 58 agressions a treballadors de Renfe a tot Catalunya, de les quals quatre van tenir lloc a l'estació de Girona. Les mateixes dades indiquen que durant el 2019 es van produir 152 agressions a vigilants de seguretat de Renfe a tot Catalunya, una cada dos dies.

El servei de vigilància està subcontractada per Renfe, i no té competències sancionadores, ja que és potestat dels Mossos d'Esquadra. Si hi ha una agressió, el cos pot aturar el tren, retenir els implicats i alertar als Mossos.

Agressions per la mascareta

Les mateixes fonts asseguren que l'obligatorietat de la mascareta decretada pel Govern central arran de la pandèmia del coronavirus ha sigut motiu d'agressions i coaccions a treballadors de la companyia quan s'ha requerit als viatgers la necessitat de dur-la col·locada. "Hi ha hagut més incidents dels que seria desitjable", han opinat les fonts.