Vacamorta. L'altra clausura per motius ambientals

L'abocador de Solius no és el primer cas de tancament per infringir els procediments de control mediambientals. El Tribunal Suprem va declarar il·legal el 2014 l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles, per una llicència ambiental que no respectava la llei. També estava gestionat per GBI Serveis de Gustavo Buesa.

Segons els tribunals (Superior de Justícia i Suprem), el pla especial de la Generalitat per legalitzar l'abocador havia d'anar acompanyat d'un estudi d'impacte ambiental que no es va arribar a fer mai, així que el pla es va declarar nul de ple dret. L'Ajuntament de Cruïlles va demanar als tribunals que tombessin el pla, i aquests li van donar la raó.