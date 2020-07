Satisfacció al Pirineu gironí, que registra xifres de turistes similars a l'any passat malgrat la crisi del coronavirus

Satisfacció entre les estacions del Pirineu gironí al veure que aquesta temporada d'estiu treballen amb xifres similars a d'altres anys pel què fa a nombre de turistes que els visiten. El director de la Molina, Xavi Perpinyà, reconeix que els ha sorprès ja que les previsions al març eren "dolentes". "Tot i que vam obrir quinze dies tard, estem treballant bé i amb els aforaments d'altres anys, en aquest aspecte estem molt contents", remarca. Una situació similar a la de Vallter 2000 després de la primera setmana d'activitat. Des de l'estació expliquen que l'arrencada "ha anat molt bé" i esperen que es mantinguin les ocupacions. A les dues estacions treballen "com qualsevol altre any" per condicionar les pistes de cara a l'hivern.

Bones sensacions entre els directors de les principals estacions del Pirineu de Girona, al veure el nombre de turistes que els visiten aquest estiu. Malgrat que les perspectives el mes de març no eren gens bones, al final la temporada "s'ha arreglat" i els aforaments són similars als d'altres anys. El director de la Molina, Xavi Perpinyà, explica que en bona mesura és gràcies al client del país que ha apostat per anar a aquesta zona a passar les vacances. "Al final aquí troben activitat a l'aire lliure i molt d'espai", remarca. Tot i això, reconeix que ha deixat d'haver-hi client de fora pels efectes provocats per la pandèmia.

"Creiem que el turista nacional prefereix venir aquí per la seguretat i la tranquil·litat que ofereix. Al final, tens més espai, més recorregut i arribes directament amb el teu cotxe", remarca el director de la Molina. Per això, Perpinyà diu que estan satisfets especialment perquè també actuen com a dinamitzadors econòmics del territori. I és que el fet que la Molina obri porta a que altres empreses puguin treballar. "Per a nosaltres és molt important perquè al final arrosseguem, restaurants, botigues de roba d'esport o empreses de lloguers de bicicletes", assenyala.

Des de fa anys la Molina aposta "fort" per la temporada d'estiu i a principis de juny obre les seves instal·lacions per rebre tot tipus de visitants. "A nosaltres ens venen famílies que pugen amb telecadira al niu de l'Àguila i passegen pel Parc Natural del Cadí Moixeró, però també aquells que volen fer circuits amb bicicleta", remarca Perpinyà. Aquest any, però, la pandèmia va obligar a retardar un parell de setmanes l'obertura.

A Vallter 2000 les sensacions són les mateixes que a la Molina. Just fa una setmana que va començar a rebre visitants i asseguren que estan "molt satisfets" de com ha anat per la quantitat de persones que s'han acostat a l'estació ripollesa.

Entre les activitats més habituals a Vallter hi ha els itineraris i visites guiades de descoberta d'aquest entorn. També té demanda el Telecadira Panoràmic per accedir a la cota 2.535 m, on es pot veure el naixement del riu Ter i apropar-se al mirador per veure tot el Circ d'Ull de Ter, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i Empordà i el Golf de Roses.



Treballant per la temporada d'hivern

Des de les dues estacions tenen clar que, malgrat la pandèmia, han de preparar-se per posar a punt les pistes de cara a la temporada d'hivern. "Nosaltres estem treballant igual que qualsevol altre any, per tenir-ho tot a punt", assenyala Perpinyà. Una situació calcada a la de Vallter 2000.

Tot i això, des de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM) adverteixen que si la crisi s'allarga pot afectar la temporada d'hivern, ja que podria retardar la posada a punt. Amb tot, des de les estacions asseguren que estan treballant de la mateixa manera que ho han fet sempre.