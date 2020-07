El 56044, primer premi de la Grossa de Sant Jordi

Per cada bitllet es cobraran 50.000 euros, excepte la sèrie 25, que rep el premi extraordinari de 2 milions d'euros El segon premi és per al 60645 i el tercer per al 06211

acn el segon premi va ser pel 60645 i va repartir 20.000 euros per bitllet i el tercer premi va recaure en el 06211, que suposa 10.000 euros per bitllet. totes les butlletes acabades en 4, com el premi extraordinari, seran premiades amb 5 euros i les a

27.07.2020 | 00:20