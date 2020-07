L'Ajuntament d'Olot aprova fer un carril bici a la zona de les Planotes

L'Ajuntament d'Olot, en una de les seves últimes Juntes de Govern, va aprovar inicialment el projecte per a la construcció d'un carril bici entre l'actual carril bici de les Planotes i el sector de la Faja, fins als habitatges Garrotxa.

Es tracta d'una zona situada a la perifèria d'Olot, al costat dels límits de Riudaura i la Vall d'en Bas. És una àrea residencial on la bicicleta és molt utilitzada. Amb el carril bici, l'Ajuntament respondrà una proposta feta pels veïns en els pressupostos participatius del 2019. Ara, el carril bici que hi ha s'acaba de sobte en una vorera que el separa de la carretera.

El projecte també preveu mesures de seguretat com eixamplar el carril bici, pavimentar fins a dos metres i hi haurà senyals per marcar la circulació dels ciclistes. Els treballs suposaran una inversió de 14.000 euros.