Quatre alumnes empaten com a millor nota de les PAU de Girona amb un 9,8

Quatre alumnes han empatat amb un 9,8 com a millor nota de la selectivitat a la demarcació de Girona. Es tracta de dues germanes de Santa Coloma de Farners, Helena i Sara Bonet, que estudien a l'institut Santa Coloma de Farners; la Paula Romo, de l'institut Jaume Vicens Vives de Girona, i Laia Conchillo, de l'institut de Sant Feliu de Guíxols. Totes quatre s'han situat tan sols una dècima per sota de la nota més elevada de Catalunya, situada en un 9,9.

Les germanes Bonet atribueixen els bons resultats a les proves d'accés a la universitat a la «constància» i «treball dur» dels darrers mesos, en què han hagut d'estudiar en ple escenari de confinament a causa de la pandèmia de la covid-19. Tot i que van passar una mica «de nervis», expliquen que finalment «l'últim mes abans de la selectivitat» va anar bé. D'aquesta manera, les dues es garanteixen l'entrada a les seves respectives carreres universitàries: l'Helena a Medicina a la Universitat de Girona (UdG) i la Sara a Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). «Estem molt emocionades per començar però tampoc sabem ben bé com serà ni què esperar-nos», comenten.

La Paula Romo creu que per treure aquesta nota, o una nota alta, és molt important la «constància dels dos anys de batxillerat». Per ella, la situació de confinament no ha perjudicat els alumnes que «sabem treballar per nosaltres mateixos i que ens obliguem a fer-ho constantment», però sí que «hem hagut de treballar encara més». Una situació que al principi de la crisi sanitària s'imaginava pitjor. «Pensava que ens perjudicaria molt perquè era tot molt incert, no sabíem si tornaríem i era tot un caos», diu. En el seu cas, també vol estudiar Medicina a Girona, un fet que li ha servit d'incentiu «perquè la nota és molt elevada». L'inici de la universitat, per ella, «és un canvi molt gran», i defensa que, amb les conseqüències de la pandèmia, encara «ho serà més».

La Laia Conchillo, una jove que sempre ha fet moltes extraescolars, creu que «es pot combinar tot» i treure bones notes. «M'agrada estudiar i m'hi poso, però també m'agrada anar amb els amics i amb la família i fer una mica d'esport», explica. Ara, gràcies al 9,8 obtingut farà Genètica a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una carrera que tenia clar des de feia molt temps que volia estudiar i durant tot el batxillerat ha estat estudiant per poder-ho aconseguir. Sobre el començament del curs escolar, comenta que «estic contenta però també preocupada perquè no saps ni quan començarà el curs, ni com, ni si podrem fer-lo presencial».

Més del 94% d'aprovats

En aquesta convocatòria la nota de les PAU més alta és d'un 9,90, una qualificació compartida per cinc estudiants. Són alumnes de l'institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, l'Antoni Pous i Argila de Manlleu, el Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, l'institut Front Marítim de Barcelona i de l'Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès. Enguany hi ha 1.028 alumnes que rebran la distinció que atorga el Govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de la PAU.

Dels 39.110 estudiants que es van presentar a les PAU els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol, 30.838 han aprovat, la qual cosa suposa un 94,48% del total. La nota mitjana global de les PAU a la fase general ha estat de 6,616, molt similar al 6,615 del 2019. Dels estudiants que han aprovat les proves, la nota mitjana és del 6,633. La nota mitjana de l'expedient de batxillerat ha estat de 7,53, i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent al batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,171.

Dels 6.469 estudiants que només s'han examinat de la fase específica, 2.715 aprovats procedeixen de batxillerat i 2.604 de cicles formatius de grau superior (CFGS). En aquests dos col·lectius d'alumnes es consideren aprovats si han superat amb una nota igual o superior a 5 alguna de les matèries a les quals s'han presentat. El percentatge d'aprovats ha estat del 89,63% en el cas d'alumnes de batxillerat i del 75,70% en el cas d'alumnes de cicles formatius de grau superior.