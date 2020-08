Illa lamenta l'absència de Torra a la reunió de presidents però no afectarà en el repartiment de fons

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va lamentar l'absència del president de la Generalitat, Quim Torra, a la conferència de presidents de divendres, on es va informar del repartiment dels fons europeus per combatre la crisi del coronavirus. Illa, però, va deixar clar que des del govern espanyol «no hi ha cap voluntat» de perjudicar cap territori en la distribució dels diners, però també va reclamar que «tothom ha de fer la seva part de feina». El titular de Sanitat també va donar suport a les mesures que estan prenent les comunitats autònomes per evitar contagis. En aquest sentit, va deixar clar que si es respecten «la seguretat està garantida» tant pels ciutadans com pels turistes.

«Des del govern espanyol hi ha la voluntat de no perjudicar ningú i treballar en benefici de tots els ciutadans», així es va expressar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després que se li preguntés sobre si afectaria el repartiment dels fons europeus a Catalunya, després de l'absència de Quim Torra a la reunió de presidents. Illa, però, va deixar clar que era «molt important ser-hi» i va assegurar que van haver-hi discussions «molt interessants». «Trobar-nos per fer aquest exercici de cogovernança com fem els darrers mesos era important», va assenyalar el ministre.

Salvador Illa va considerar que «cadascú pren les seves decisions», encara que va precisar que la cita va ser «fructífera» en un exercici compartit de «cogovern» aplicat als fons europeus.

Molts asimptomàtics

Com a conseqüència de l'increment de tests PCR i el seguiment dels afectats, Illa va destacar que un 60% dels positius són asimptomàtics. «Això demostra l'esforç que s'està fent d'anar a buscar de manera activa els casos i creiem que és bo», va remarcar el titular de Sanitat que també va destacar que el 70% dels brots són de menys de deu persones. Malgrat tot, el ministre de Sanitat va deixar un missatge positiu i va dir que «la pressió hospitalària segueix en nivells baixos» i que les 50.000 proves PCR que es realitzen diàriament en dies laborables són «moltíssimes».

Tampoc li preocupa la situació amb els immigrants, ja que hi ha uns «protocols que s'estan complint» i que s'apliquen les mesures que corresponen a tots aquells que arriben a Espanya.

Finalment, Salvador Illa va demanar als joves que compleixin amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i es va mostrar comprensiu amb la seva situació, tot i que els va recordar que poden transmetre la malaltia als seus familiars.

Illa va realitzar totes aquestes declaracions durant una atenció a la premsa a Palamós en el marc de les II Jornades Municipalistes que organitza el PSC, partit de què ell és Secretari d'Organització.

Augmenten els brots a Andalusia

Els brots segueixen augmentant a tot Espanya. Una de les comunitats autònomes que n'ha registrat més és Andalusia, amb un total de set: dos a Córdoba, dos a Sevilla, dos a Màlaga i un a Almeria, segons va informar la conselleria de Salut. En total, la comunitat autònoma ja compta amb 62 brots actius que han deixat 799 casos.

D'altra banda, la Comunitat de Madrid en va registrar dos de nous amb nou casos positius i 57 persones en seguiment. Des de l'inici de la desescalada, se n'han decretat dinou amb 150 casos en total. Cantàbria en va detectar dos més, un d'aquests en una residència.

Finalment, com a cas destacat, el País Basc va sumar 200 nous contagis per coronavirus, xifra que suposa un descens de 44 casos respecte de les infeccions notificades divendres dels quals tretze corresponen a un focus en una discoteca de Bilbao.

Biscaia és el territori on més s'està expandint el coronavirus, amb 128 nous infectats, seguida de Guipúscoa, amb 41, i Àlaba, amb 29. A més, hi ha dos casos de persones amb residència fora del País Basc.