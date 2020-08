Enderrocs i 1.500 m2 de nou ús soterrat: el futur de Santa Cristina

Amb aquesta proposta, l'Obreria vol fer un rentat de cara al paratge de Santa Cristina, un dels espais naturals més emblemàtics de Lloret. En aquest indret, a banda de l'ermita dedicada a Santa Cristina, hi ha una antiga hostatgeria, oberta l'any 1904 -que, segons l'Obreria, hauria estat un dels primers establiments hotelers oberts a la Costa Brava- i que està tancada des de l'any 2002. A més, hi ha diverses edificacions adjacents, com la Casa de les Obreres -que actualment serveix com a bar i com a magatzem- i alguns coberts.

Malgrat que una de les sales de l'hostatgeria està habilitada i s'utilitza com a espai d'exposicions, i que un parell de sales més acullen el gimnàs del Club de Rem, la major part de l'edifici es troba en desús i necessita una reforma en profunditat. Segons explica l'obrer major, Arseni Frigola, la voluntat de l'entitat seria poder reformar-ne la major part per tal de dedicar-la a activitats culturals, turístiques o esportives, com per exemple un museu sobre la història del paratge i de l'obreria. També els agradaria habilitar unes millors instal·lacions per al gimnàs del Club de Rem.



Previsió d'enderrocs

Tot i això, el segon pis de l'hostatgeria, així com l'edifici independent de la Casa de les Obreres, es troben en tan males condicions que l'Obreria considera que és millor enderrocar-los, igual que succeeix amb un parell de coberts. D'aquesta manera, a més, aconseguiran esponjar l'espai, ja que la desaparició de la Casa de les Obreres permetrà la creació d'una petita plaça amb vistes al mar. Segons estableix el Pla General de Lloret, a canvi de l'enderroc d'aquestes edificacions guanyaran 1.500 nous metres quadrats d'ús hoteler que s'hauran de construir, això sí, sota rasant.

Però malgrat aquesta qualificació com a ús hoteler, Frigola assenyala que l'Obreria no s'està plantejant reobrir l'hostatgeria ni habilitar cap altre tipus d'allotjament turístic. De fet, a banda d'ús hoteler, els terrenys poden tenir un ús complementari en l'àmbit administratiu, de restauració, esportiu, educatiu, cultural i de magatzem, que en tot cas serien els que els interessaria desenvolupar. Concretament, l'Obreria guanyarà tres noves peces sota rasant: una de 390 metres quadrats, una de 931 i una de 279.

De moment, l'avanç del Pla Especial s'ha enviat ja a la Comissió d'Urbanisme de Girona, que el va analitzar el passat 8 de juny. En les consideracions que han fet per tal que el projecte pugui tirar endavant, destaquen que caldrà completar l'estudi d'impacte i integració paisatgística per tal d'acreditar que no es generen moviments de terres importants ni una transformació de sòl excessiva, i que per tant no s'alteren els valors del sòl objecte de protecció tal com assenyala el Pla Territorial Parcial de les comarques gironines. En cas contrari, indica Urbanisme, caldrà ajustar el sostre màxim permès a l'indispensable per tal de minimitzar una excessiva ocupació i transformació de l'àmbit.

D'altra banda, la Comissió diu que caldrà acreditar que amb la situació soterrada o semisoterrada dels nous volums es garanteixen les condicions d'habitabilitat per als usos proposats. A més, indica que el Pla especial haurà de regular també, pel que fa a l'hostatgeria -edificació que està catalogada- el manteniment de l'edificabilitat existent d'acord amb la fitxa corresponent del catàleg de masies del municipi.

Finalment, Urbanisme demana que es completi l'apartat de valoració econòmica i compromisos per tal de garantir que la intervenció hotelera contribueix al manteniment i conservació del patrimoni de l'Obreria, en coherència amb els objectius del pla especial. De fet, l'Obreria és l'encarregada de preservar i gestionar aquest paratge després que una sentència determinés que Santa Cristina quedés exclosa del PEIN de Pinya de Rosa, a Blanes.



Un estiu difícil

A l'espera de comptar amb el vistiplau d'Urbanisme, i sense saber encara quines actuacions es portaran finalment a terme i en quin termini, l'Obreria viu un dels seus estius més complicats. Malgrat que fins l'últim moment van intentar celebrar la festa de Santa Cristina (el dia 24 de juliol), finalment l'Ajuntament de Lloret es va veure obligat a cancel·lar tota la festa major a causa dels rebrots de la covid-19. L'Obreria juga un paper fonamental en aquesta festa, amb la celebració de la processó marítima, la regata s'Amorra, amorra, el tradicional estofat i el ball de les Almorratxes, entre d'altres.