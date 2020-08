Un grup de joves recupera part del camí ral de Vic a Olot

Del 19 de juliol al 2 d'agost, vint joves d'entre 14 i 17 anys va ser els protagonistes d'una nova edició del camp de treball per a la recuperació de l'antic camí ral de Vic i Olot, que es desenvolupa als Hostalets d'en Bas. L'activitat ha permès als joves participar i viure l'experiència de recuperar una de les vies més importants per a la gent fins a la primera meitat del segle XX, com a camí de comerç i viatgers entre les dues comarques. Una via de comunicació per a vianants, animals i mercaderies que circulaven per un camí correctament empedrat.